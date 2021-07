Vaccinat anti-COVID-19 cu schema completă, Sajid Javid s-a infectat cu coronavirus, însă a avut o formă ușoară a bolii.

„Simptomele au fost foarte uşoare, mulţumită vaccinurilor uimitoare. Vă rog – dacă nu aţi făcut-o încă – vaccinați-vă, pentru că trebuie să învăţăm să trăim cu acest virus, în loc să ne ferim de el”, a transmis Sajid Javid pe Twitter.

Reacțiile critice au apărut imediat după mesajul ministrului britanic al sănătății. Un mesaj dur a venit din partea Angela Rayner, vicepreședintă a Partidului Laburist, care și-a pierdut persoane apropiate din cauza COVID-19.

La rândul său, Munira Wilson, purtătoare de cuvânt al liberal-democraților pentru sănătate și asistență socială, a catalogat drept „scandalos” comentariul lui Javid.

„Cuvintele sale pline de nepăsare au insultat pe fiecare bărbat, femeie și copil care a respectat regulile și a rămas acasă pentru a-i proteja pe ceilalți”, a precizat Wilson.

Ulterior, Sajid Javid a șters de pe contul său de Twitter mesajul care a stârnit controverse și a publicat un altul în care vine cu scuze.

„A fost o exprimare neinspirată și îmi cer sincer scuze. La fel ca mulți alții, am pierdut persoane dragi din cauza acestui viruz îngrozitor și nu i-aș minimiza niciodată impactul”, a transmis ministrul, precizând că în primul mesaj a încercat să-și exprime recunoștința pentru faptul că vaccinurile ajută societatea în lupta cu pandemia.

I’ve deleted a tweet which used the word „cower”. I was expressing gratitude that the vaccines help us fight back as a society, but it was a poor choice of word and I sincerely apologise.



Like many, I have lost loved ones to this awful virus and would never minimise its impact.