„În urma discuţiei pe care am avut-o în această dimineaţă cu primul ministru al României, Viorica Dăncilă, am decis să mă retrag din funcţia de ministru al Afacerilor Interne. Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat în urma unei activităţii deficitare a unor angajaţi ai săi care au fost destituiţi sau urmează să fie sancţionaţi”, a spus Moga.

„În cele şase zile în care am condus MAI am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaţilor în cazul tragediei de la Caracal. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii oneşti şi profesionişti din minister, că vor reuşi să ducă la bun sfârşit munca pe care am început-o împreună şi le mulţumesc pentru colaborare”, a mai spus fostul ministru.

Decizia lui Nicolae Moga vine în plin scandal creat de intervenția autorităților în cazul crimelor din Caracal, când Alexandra Măceșanu (15 ani) a sunat de trei ori la numărul de urgențe 112, fără să fie ajutată în vreun fel de polițiști.

O altă fată, Luiza Melencu (18 ani), a fost răpită de Gheorghe Dincă (66 de ani), principalul suspect în aceste cazuri, în luna aprilie.

Luiza ar fi fost ucisă de acesta chiar în ziua în care a luat-o la ocazie.

Gheorghe Dincă a fost chemat de procurori ca să discute de un al treilea caz, cel al Alexandrei Goghez, ucisă în anul 2015 în Parcul Romanescu din Craiova.

Nicolae Moga a rezistat numai 6 zile

Nicolae Moga a fost învestit în funcția de ministru de Interne pe 24 iulie. Moga a fost propunerea PSD pentru portofoliul de la Interne, după demisia lui Carmen Dan.

În cazul crimelor de la Caracal, Nicolae Moga a avut o primă reacție pe 26 iulie, când a spus că „cine este vinovat trebuie să plătească”.

„Aşa cum am spus, nu accept minciuni şi am cerut un raport cât mai grabnic referitor la procedura urmată. Dacă într-adevăr se dovedește că au fost întârzieri în modalitatea de intervenție, cine este vinovat trebuie să plătească, indiferent că este de la Poliție sau de la STS” Nicolae Moga, despre cazul Caracal, pe 26 iulie:

Moga a cerut un raport referitor la procedura urmată începând cu momentul în care Alexandra Măceșanu a sunat la 112.

„Un caz cutremurător care sper să fie elucidat cât mai repede. Ancheta nu este încă finalizată şi nu vreau să dau verdicte. Este prematur să mă pronunţ acum cu privire la felul cum a fost gestionat apelul la 112 sau cum s-a făcut localizarea telefonului, dar evident toate aceste lucruri trebuie clarificate”. Nicolae Moga, despre cazul Caracal, pe 26 iulie:

