Deciziile sunt luate doar în unanimitate

În cadrul interviului de la televiziunea Digi24, Miruță a subliniat importanța deciziilor unanime în coaliție: „Vă spun un singur lucru, care este sfânt, și care ține această coaliție. Deciziile, prin protocol, sunt luate doar cu unanimitate. Dacă USR nu vrea, dacă PSD s-ar opune în coaliție și nu la televizor, nicio decizie luată până acum nu ar fi putut să fie luată.”

Ministrul a explicat că, la formarea coaliției, s-au discutat aspecte legate de prețurile plafonate, inclusiv pentru energie și alimente. S-a stabilit că la expirarea măsurilor, se va face o analiză a situației bugetare.

„La momentul în care s-a compus această coaliție au existat niște discuții și pe marginea acestor aspecte de prețuri plafonate – energie, alimente. Și la fiecare s-a discutat, și decizia rămasă a fost că la momentul în care expiră se face o analiză să vedem care este situația cu banii din buget”, a declarat Miruță.

Radu Miruță a menționat că unele măsuri fiscale adoptate recent vor începe să producă efecte vizibile în a doua jumătate a anului viitor. El a subliniat că modificările fiscale au nevoie de timp pentru a se reflecta în bugetul de stat.

Recomandări Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”

Decizia privind plafonarea prețurilor nu s-a luat în coaliție

Întrebat despre legătura dintre plafonarea prețurilor la alimente și veniturile bugetare, ministrul a precizat: „Trebuie ca Ministerul de Finanțe să vină cu cifre. După ce vedem aceste cifre, Guvernul poate să decidă dacă mai poate susține sau nu mai poate susține.”

Miruță a insistat asupra importanței datelor financiare în luarea deciziei: „Singurele argumente sunt banii în buget și disponibilitatea, capacitatea unui minister al finanțelor să închidă bugetul cu banii pe care îi adună. Atâta tot.”

Ministrul Economiei a subliniat că guvernul caută să ia măsuri care să afecteze cât mai puțin populația, recunoscând însă că unele decizii vor avea un impact asupra cetățenilor.

„În mod normal, dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție. Care până acum nu a fost, din informațiile mele”, a concluzionat Radu Miruță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE