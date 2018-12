Ministrul Educației spune că nu va renunța la ora de religie în școli: „Trebuie să se centreze pe principiile morale”

Într-un interviu acordat Hotnews, Ecaterina Andronescu vorbește despre importanța orelor de religie în școli, ore pe care elevii le fac până termină liceul. Ministrul consideră ora de religie necesară, fiindcă profesorii îi învață pe copii valorile morale.

„Cred că ora de religie trebuie să se centreze pe principiile morale pe care orice om trebuie să-l aibă ca şi achiziţie din şcoala lui. Sunt atât de multe pilde, atât de frumoase, din care copiii învaţă că trebuie să-l tolerezi pe celălalt, că trebuie să fii bun, că trebuie să-l tolerezi pe celălalt, că trebuie să fii generos, că nu trebuie să-l ucizi pe cel de lângă tine ca ţie să-ţi fie bine, cum se întâmplă de foarte multe ori astăzi. Toate acestea ţin de ora de religie. Eu asta le cer profesorilor de la religie: să-i înarmeze pe aceşti copii cu aceste valori morale. Fără aceste valori societatea nu are cum să fie o societate confortabilă pentru fiecare dintre noi”, a declarat Ecaterina Andronescu pentru Hotnews.

La remarca jurnalistului că orele de religie sunt ținute de multe ori de preoți care îi învață pe elevi lucruri care țin mai degrabă de biserică în sine, nu de morală, ministrul Educației a spus că „preoții sunt profesori de suflet” și a dat exemplu cazul unui om al bisericii din Valea Plopului care are grijă de sute de copii.

„Adică nu putem să spunem că preoţii nu pot să fie profesori buni, pentru că sunt profesorii de suflet. De asta trebuie să se ocupe religia, ora de religie, de sufletul copilului. Astăzi, din păcate, am aflat de un accident înspăimântător – un copil de clasa a VIII-a s-a aruncat de la etajul 8 şi evident, dintr-un considerent personal, s-a îndrăgostit de o fată şi probabil că nu i-a răspuns. E, şi de aceste lucruri şcoala trebuie să se ocupe. Copilul, elevul este un om care are vârste diferite şi la fiecare vârstă are problemele lui. Cred că aşa trebuie să-l tratăm”, a explicat ministrul.

Din acest an, înscrierea la ora de Religie a elevilor care vor să urmeze această disciplină se face o dată, pentru toata perioada de școlarizare sau până la schimbarea opțiunii, si nu anual, așa cum era în anii trecuți. Modificarea a fost făcută de fostul ministru al Educatiei Valentin Popa.

Citește și: Amenzi consistente pentru fumatul în locuri publice. La cât au ajuns sancțiunile pompierilor într-o singură lună

Citește și: Posesorii de iPhone vor putea primi și ei mesaje de la RO-ALERT. Ce trebuie să facă utilizatorii