Ce spune ministrul Finanțelor despre creșterea taxelor din România

Ministrul Finanțelor a oferit clarificări importante la Digi24 privind zvonurile despre noi creșteri de taxe. Alexandru Nazare spune că acestea sunt doar speculații și nu au fost niciodată confirmate de la nivelul Guvernului.

„Am explicat foarte clar imediat după adoptarea pachetului 1 și 2. S-au făcut speculații în spațiul public legate de noi valuri de taxe. Aceste lucruri au apărut doar pe surse și pe niciun canal oficial. Am transmis în două rânduri, că nu există în plan, în acest moment, o astfel de variantă”, a spus Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare spune că nu este în discuție o creștere a TVA-ului în România

El a subliniat că Guvernul nu intenționează să majoreze taxele pentru români și spune că nu ar exista nici discuții privind o eventuală creștere a TVA la 23%. Ministrul a insistat că nu există planuri concrete pentru creșterea TVA. În schimb, Coaliția se concentrează pe restructurările asumate prin programul de guvernare.

„Deci în acest moment nu există o variantă de creștere a TVA-ului care să fie în plan sau să fie calculată sau discutată în ședințele Coaliției.

În schimb, în ședințele Coaliției discutăm despre anumite restructurări care au fost asumate deja prin programul de guvernare, nu discutăm de lucruri noi, ci de lucruri trecute în baza programului prin care această Coaliție funcționează”, a mai spus el, în timpul intervenției la TV.

Cum s-a modificat TVA-ul în România în 2025

Începând cu 1 august 2025, în România au intrat în vigoare noi scumpiri. Țara noastră are doar două cote de TVA, în loc de trei câte erau în trecut. (5%, 9%, 19%). Cele două noi cote sunt de 11% și 21%.

Cota de 11% se aplică pentru alimente, medicamente, cărți, servicii HoReCa, lemne de foc, apă potabilă și alte câteva categorii esențiale, în timp ce toate celelalte produse și servicii sunt taxate cu 21% TVA, inclusiv panourile fotovoltaice și locuințele sub anumite praguri, pentru care până acum se aplicau cote reduse.

Această modificare a avut un impact semnificativ asupra prețului locuințelor și altor bunuri de consum.

Taxele care au crescut în România în 2025

De la 1 iulie 2025, au expirat toate plafonările de prețuri, ceea ce a dus la creșteri importante la alimente, facturi și asigurări RCA. Prețurile la alimente au crescut cu cel puțin 5% din cauza eliminării limitării adaosului comercial, iar în același timp scumpirile la energie au majorat costurile pe lanțul de producție, ducând la creșteri suplimentare de aproximativ 10% la raft. Facturile la energie electrică au crescut semnificativ, anumite gospodării ajungând să plătească facturi aproape duble față de perioada precedentă.

Accizele la combustibil au crescut cu 10%, determinând scumpiri de cel puțin 40 de bani pe litru de motorină, iar prețul rovinietei a fost aproape dublat. De asemenea, accizele la alcool și tutun au crescut cu 10%, iar impozitarea câștigurilor din jocuri de noroc și pariuri sportive a devenit mai dură, cu un sistem progresiv de taxe.

Începând cu 1 septembrie 2025, a fost implementat un nou sistem de burse pentru elevi, ce include burse de merit, sociale și tehnologice, pentru a sprijini diverse categorii de studenți.

