În contextul în care MAE a plătit utilități și pază pentru clădiri ocupate gratuit, cum este cazul sediului din Zambia, unde s-au acumulat datorii de un milion de dolari, ministrul a anunțat că întreg patrimoniul extern de 1,8 miliarde de lei va fi trecut sub reguli stricte de transparență prin OUG 90/2025, pentru a opri risipa banului public.

Pierderi de 5 milioane lei în 20 de ani

Două decenii de nepăsare au costat România peste cinci milioane de lei, iar fostele sedii diplomatice din Africa au devenit un simbol al risipirii banilor publici. În Namibia, Zambia și Mozambic, imobilele statului român, destinate să aducă venituri la buget, au fost locuite gratuit de cetățeni străini sau de foști angajați. În plus, Ministerul Afacerilor Externe a suportat costurile pentru utilități și pază.

„Acum reparăm și recuperăm ce se poate, dar mai ales ne asigurăm că nu se va mai repeta”, a declarat Oana Țoiu, abordând una dintre cele mai grave probleme de gestionare a patrimoniului public din ultimii ani.

Cine sunt „chiriașii eterni” pentru care statul român a continuat să plătească

Un audit recent scoate la lumină un tablou îngrijorător:

  • Până în 2025, multe dintre aceste bunuri imobile nici măcar nu erau trecute corect în inventarul statului.
  • În Lusaka, Zambia, o instanță a stabilit în 2021 că România are de recuperat peste un milion de dolari din chirii neplătite încă din 2004. Cu toate acestea, o parte din datorie a fost prescrisă din cauza lipsei de acțiune la timp.
  • „Chiriașii eterni” includeau colaboratori locali, cetățeni străini și chiar familii ale unor foști angajați care au continuat să locuiască în clădiri ani de zile fără a plăti nimic.

Cum vrea guvernul să repare situația

Pentru a evita repetarea acestor greșeli, Guvernul a adoptat OUG 90/2025, care prevede reguli stricte pentru administrarea și închirierea patrimoniului din afara granițelor. „De acum înainte, misiunile diplomatice și organizațiile internaționale vor avea prioritate în închirierea acestor imobile, iar sumele încasate vor fi raportate transparent”, a explicat Oana Țoiu.

În plus, Ministerul Afacerilor Externe a colaborat cu Ministerul Culturii și Ministerul Finanțelor pentru a actualiza valoarea de inventar a clădirilor. La începutul acestui an, patrimoniul extern al României a fost evaluat la 1,8 miliarde lei, incluzând 84 de clădiri, cum ar fi sedii de misiuni, blocuri de locuințe și alte construcții.

Deși multe probleme persistă, autoritățile susțin că direcția s-a schimbat. „Patrimoniul României din afara granițelor nu va mai rămâne pe mâna profitorilor. Ne uităm unde nimeni nu s-a uitat de 20 de ani și luăm decizii chiar și atunci când sunt incomode”, a subliniat Țoiu.

Dineu la Ambasada României din Pretoria. Foto: Facebook-Ambasada României în Africa de Sud.

Nu se știe clar cine și cum a închiriat sediile misiunilor diplomatice 

Totodată, se propune schimbarea politicii de închiriere, cu prioritizarea unor chiriași instituționali considerați mai siguri, precum reprezentanțe diplomatice sau organizații guvernamentale, pentru a reduce riscurile viitoare. 

„În cuprinsul procedurii de închiriere recomandarea este să se țină cont de destinația imobilului şi să se prevadă ca, în procesul de selecție al potențialilor locatari, să fie prioritare persoane juridice care prezintă încredere (de exemplu: reprezentanțele diplomatice ale altor state, autorități guvernamentale/locale, asociații neguvernamentale etc), reducându-se astfel riscul neîncasării chiriilor şi/sau însuşirii frauduloase a imobilelor. 

De asemenea, vă recomandăm stabilirea cuantumului chiriilor cuvenite şi neîncasate, aferente imobilelor din Mozambic/Maputo, Zambia/Lusaka şi Namibia/Windhoek (sediu misiune şi reşedință); înregistrarea debitelor în evidența contabilă şi întreprinderea tuturor demersurilor legale împotriva chiriaşilor din Namibia/Windhoek (sediu misiune şi reşedință), în vederea recuperării chiriei şi a utilităților plătite de MAE pentru aceste imobile”, potrivit documentului citat.

Când au fost închise misiunile diplomatice și cele trei țări africane

Misiunea diplomatică a României în Mozambic (Ambasada de la Maputo) a fost închisă oficial în anul 2011, ca parte a unei măsuri de reorganizare și eficientizare a rețelei diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe. Ultimul ambasador rezident al României în Republica Mozambic (Maputo) înainte de închiderea misiunii în 2011 a fost Valeriu Ticu (acreditat în 2001 și aflat la post până la restructurarea rețelei diplomatice). 

După anul 2011, din cauza desființării ambasadei din Maputo, relațiile diplomatice cu Mozambic au fost gestionate de Ambasada României la Pretoria (Africa de Sud). Astfel, ambasadorii acreditați în Africa de Sud sunt, prin cumul, și ambasadori nerezidenți în Mozambic. 

În Namibia, România a avut o reprezentare diplomatică rezidentă la Windhoek în prima parte a anilor 90. Misiunea a fost închisă în a doua jumătate a anilor 90. După închidere, acreditarea pentru Namibia a fost preluată, în principal, de la Pretoria. Deși misiunea a fost închisă ca activitate diplomatică, statul român a păstrat în proprietate sau administrare clădirile (sediul misiunii și reședința), care au fost ulterior închiriate în condiții neclare așa cum am precizat anterior. 

Și în Zambia situația este similară. Misiunea diplomatică a României în acest stat african a fost închisă tot în anii 90, iar responsabilitatea pentru relația cu Zambia și pentru gestionarea patrimoniului imobiliar din Lusaka a revenit tot ambasadei României la Pretoria.

În prezent, ambasadoarea României la Pretoria este Monica-Cecilia Sitaru, numită în această funcție în mai 2021. Anterior, reprezentantul României la Pretoria a fost Marius Constantin Borănescu (2016-2021).

Dezinteresul pentru patrimoniul României abandonat în Africa nu se reduce doar la sediile celor trei misiuni diplomatice închise. Libertatea a relatat recent despre situația unor opere de artă semnate de autori celebri, abandonate în sediile unor misiuni diplomatice externe, fără supraveghere și fără garanții privind integritatea lor. O parte dintre aceste lucrări au fost descoperite într-o stare avansată de degradare, unele fiind chiar roase de termite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răpus de suferință, prima reacție a lui Răzvan Lucescu e mult, mult prea dureroasă! Gestul pe care l-a făcut la numai câteva ore de la moartea tatălui său e de-e dreptul sfâșietor! Au apărut și imaginile
Viva.ro
Răpus de suferință, prima reacție a lui Răzvan Lucescu e mult, mult prea dureroasă! Gestul pe care l-a făcut la numai câteva ore de la moartea tatălui său e de-e dreptul sfâșietor! Au apărut și imaginile
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Unica.ro
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Parteneri
Imagini rare de la cea mai recentă apariție a soților Lucescu! Unde s-au afișat atât de fericiți. Nimeni nu știa, atunci, că mai au atât de puțin timp împreună
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare de la cea mai recentă apariție a soților Lucescu! Unde s-au afișat atât de fericiți. Nimeni nu știa, atunci, că mai au atât de puțin timp împreună
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Cinci avioane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat din București înainte de armistițiul anunțat de Donald Trump
Știri România 12:15
Cinci avioane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat din București înainte de armistițiul anunțat de Donald Trump
400.000 de români au devenit cetățeni ai altor state din UE. Care sunt țările de „adopție” preferate 
Știri România 12:00
400.000 de români au devenit cetățeni ai altor state din UE. Care sunt țările de „adopție” preferate 
Parteneri
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Adevarul.ro
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Testamentul fotbalistic pe care îl lasă Mircea Lucescu: „Lipsurile mele vor fi suplinite de Răzvan”
Fanatik.ro
Testamentul fotbalistic pe care îl lasă Mircea Lucescu: „Lipsurile mele vor fi suplinite de Răzvan”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Ce ar face Radu Vâlcan non-stop. Adela Popescu l-a dat de gol: „Pe mine mă și amuză”
Stiri Mondene 11:54
Ce ar face Radu Vâlcan non-stop. Adela Popescu l-a dat de gol: „Pe mine mă și amuză”
Cum le-au spus Andreea Popescu și Rareș Cojoc copiilor despre divorț. Reacția fiului cel mare a fost neașteptată
Stiri Mondene 11:30
Cum le-au spus Andreea Popescu și Rareș Cojoc copiilor despre divorț. Reacția fiului cel mare a fost neașteptată
Parteneri
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
ObservatorNews.ro
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Parteneri
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
GSP.ro
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mediafax.ro
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Parteneri
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Redactia.ro
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor
KanalD.ro
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor

Politic

Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
Politică 09:00
Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Politică 07 apr.
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Lucescu în ultimele ore de viață. Detalii terifiante dezvăluite de medici: „Deşi pacientul părea viu, funcții vitale erau profund afectate”
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Lucescu în ultimele ore de viață. Detalii terifiante dezvăluite de medici: „Deşi pacientul părea viu, funcții vitale erau profund afectate”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit