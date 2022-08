”Infomațiile recente din presa rusă independentă arată că, din cauza problemelor cu care se confruntă Rusia în războiul său împotriva Ucrainei, ministrul rus al apărării Serghei Șoigu este acum dat la o parte din conducerea rusă, comandanții operaționali informându-l direct pe președintele Putin despre cursul războiului”, precizează specialiștii britanici.

În același raport se menționează că Șoigu este ținta ironiilor militarilor din cauza ineficienței și a lipsei sale de experiență în domeniu.

”Ofițerii și soldații ruși cu experiență directă în război îl ridiculizează probabil în mod obișnuit pe Șoigu pentru conducerea sa ineficientă în timp ce Rusia nu a mai făcut progrese în război”, notează sursa citată.

Ironiile au legătură cu faptul că Șoigu ”și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în sectorul construcțiilor și în Ministerul Situațiilor de Urgență”, fiind cunoscut ca o persoană fără experiență substanțială în domeniul militar.

