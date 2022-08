Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunțat luni dimineață pe Twitter că o misiune a AIEA a plecat către centrala nucleară de la Zaporojie, relatează France 24.

”A venit ziua, misiunea AIEA de sprijin și asistență pentru Zaporojie este pe drum. Trebuie să protejăm siguranța și securitatea celei mai mari instalații nucleare din Ucraina și din Europa. Mândru să conduc această misiune care va fi în Zaporojie la sfârșitul acestei săptămâni”, a scris șeful AIEA pe Twitter.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraines and Europes biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM