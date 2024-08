„Din păcate, am stricat ceva. Am stricat conceptul de staţiune. Avem blocuri de apartamente la un loc cu hotelurile. Au apărut şi e necesar să ai şi magazine de proximitate acolo unde sunt blocuri, dar staţiunea ca atare, să poţi să faci OMD – Organizaţia de Management a Destinaţiei, să vorbeşti despre el, să te duci în Germania aşa cum am avut campanii de promovare, în Franţa, în Israel, în Marea Britanie sau acolo unde avem potenţial de a aduce turişti din străinătate, nu avem cum să mergem să vorbim despre un concept solid”, a spus Oprea, la Adunarea Generală şi Universitatea de Vară a PES Activists România potrivit Agerpres.

El s-a întrebat cum mai pot fi atrase famillile în zonele de distracție.

„Care este zona de distracţie pe litoral, care este zona unde putem să atragem familiile cu copii de unu, doi, trei ani? Spunem o astfel de poveste turistului? Pentru că fără o poveste, turismul nu se vinde. Cum spunem împreună povestea?”, a adăugat ministrul turismului.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Inundații pe litoral

Urmărește-ne pe Google News