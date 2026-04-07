Mircea Lucescu a murit la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a fost internat de urgență în urmă cu doar câteva zile, după un antrenament al echipei naționale.

Pe pagina de Facebook, turcii de la Galatasaray Istanbul au postat un mesaj emoționant după ce Mircea Lucescu a murit.

„Am aflat cu profundă tristețe despre decesul lui Mircea Lucescu, cel care a adus țării noastre un trofeu european prin câștigarea Supercupei Europei și care a fost antrenorul echipei noastre la cel de-al 15-lea titlu de campioană.

Transmitem condoleanțe familiei, celor apropiați și întregii lumi a fotbalului. Nu te vom uita niciodată, Mircea Lucescu”, au scris reprezentanții turcilor de la Galatasaray Istanbul pe pagina oficială de Facebook a echipei de fotbal.

Mircea Lucescu a fost antrenor la Galatasaray Istanbul între 2000 și 2002, după ce a plecat de la Rapid București și înainte de a semna cu Beșiktaș Istanbul.

