Blonda a postat un videoclip în care arată un inel cu diamante pe degetul ei inelar. Viitorul mire sărută tandru mâna fetei.

Poestea de dragoste a început în iarna anului trecut, când Anna a reprezentat Rusia la concursul Miss Universe, de la New Orleans.

Rusoaica nu a ajuns în finală, dar și-a cunoscut dragostea, pe Jackson Hinkle. Vara trecută, tânăra a decuis să se stabilească în SUA cu iubitul ei.

Mirele a vizitat Moscova împreună cu Linnikova, dar, în viitor, tinerii vor să se mute pe coasta Atlanticului, în sud-estul Floridei.

În comentariile de pe pagina de Instagram la anunțul căsătoriei, utilizatorii din diferite părți ale lumii au felicitat-o: „Anna se căsătorește cu un supererou. Nu-l pierde!” sau „Toate cele bune pentru tine”.,.

Participarea Annei Linnikova la Miss Universe 2023 nu a fost lipsită de scandaluri. Competiția s-a încheiat cu victoria americancei RBonney Gabriel, însă Anna Linnikova a fost acuzată că i-a arătat degetul mijlociu rvalei din Ucraina, în timpul defilării în costume de baie.

După invazia Ucrainei, Miss Universe 2023 a fost unul dintre puținele evenimente în care a fost permisă participarea Rusiei, iar „confruntarea” dintre Viktoria Apanasenko, 28 de ani, Miss Ucraina, și Anna Linnikova a fost urmărită cu mare atenție.

La defilarea în costume originale, care a avut loc pe 14 ianuarie, în ziua în care o rachetă rusească a lovit un bloc de locuințe din Dnipro, atac soldat cu cel puțin 44 de morți, Linnikova a ales o ținută care să reprezinte Imperiul Rus.

