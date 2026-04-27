Vara aduce cele mai multe probleme în trafic

Datele analizate de carVertical pentru România arată că vârful de înregistrări de daune apare în iulie, cu 9% din total. Foarte aproape sunt martie și mai, ambele cu 8,9%. La polul opus se află decembrie, cu 6,9%, urmată de aprilie cu 7,5% și noiembrie cu 7,6%. Cu alte cuvinte, pe cifre, nu iarna este perioada în care apar cele mai multe probleme, ci lunile în care traficul devine mai intens și lumea circulă mai mult.

Explicația dată de companie este destul de simplă. Când vremea se încălzește, traficul crește, oamenii pleacă mai des la drum, iar mulți șoferi devin și mai relaxați la volan. Matas Buzelis, expert auto la carVertical, spune că „aceste vârfuri pot fi influențate de creșterea traficului din timpul primăverii și verii” și că, odată cu temperaturile mai mari, șoferii tind să aibă mai multă încredere, dar și să se confrunte cu un trafic mai încărcat.

De ce iarna pare mai periculoasă decât arată cifrele

Faptul că iarna are mai puține daune înregistrate nu înseamnă că este o perioadă ușoară. Studiul arată doar că numărul lor este mai mic, nu și că efectele sunt mai blânde. Din contră, decembrie are cel mai mare cost mediu al daunelor, de 3.204 euro. Asta o face cea mai scumpă lună când vine vorba de reparații, chiar dacă nu este și cea mai aglomerată din punctul de vedere al frecvenței.

Aici explicația ține de tipul accidentelor. Iarna, șoferii tind să fie mai atenți, ceea ce poate reduce numărul incidentelor mari. În schimb, când apar accidente, ele pot deveni mai costisitoare din cauza vizibilității slabe, a drumurilor alunecoase și a deplasărilor lungi din perioada sărbătorilor. carVertical notează și că luna mai are cea mai mică valoare medie a daunelor, cu aproximativ 12% sub nivelul din decembrie.

Ce înseamnă asta pentru cine cumpără o mașină second-hand

Mesajul principal al studiului nu este doar despre trafic, ci și despre piața auto second-hand. O mașină avariată într-o lună „aglomerată” din punctul de vedere al daunelor nu este automat o alegere proastă. Important este cât de grav a fost incidentul și cum a fost reparată. carVertical atrage atenția că loviturile mici, de tip zgârieturi sau bare atinse, nu sunt același lucru cu daunele structurale ori cu reparațiile costisitoare care pot afecta siguranța mașinii.

Tot Matas Buzelis avertizează că istoricul daunelor trebuie citit atent, nu bifat din reflex. El spune: „Este crucial să analizați cu atenție înregistrările de daune dintr-un raport de istoric auto. Duceți întotdeauna vehiculul la un service autorizat și rugați un mecanic să evalueze modul în care au fost reparate daunele anterioare.” În traducere mai simplă, problema nu este doar că o mașină a fost lovită cândva, ci dacă a fost reparată corect sau doar cosmetizată ca să fie pusă rapid la vânzare.

Cum a fost realizat studiul

carVertical spune că analiza a fost realizată pe baza rapoartelor de istoric auto cumpărate de utilizatorii companiei între 2018 și 2024. Înregistrările de daune au fost grupate pe luni, transformate în procente și apoi comparate pentru a vedea în ce perioade apar cel mai des. Compania precizează că operează în 30 de țări și folosește date din peste 900 de baze de date internaționale.

