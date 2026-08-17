Zeci de persoane s-au adunat în fața Curții Supreme de la Moscova în așteptarea deciziei asupra apelului depus de Iabloko împotriva interdicției de a participa la alegerile pentru Duma de Stat. Deloc surprinzător, Curtea Supremă a respins apelul.

👀 Today, Russian party "Yabloko" is appealing the cancellation of its registration in the "elections" to "State Duma".



A standard Russian scenario is unfolding outside the courthouse: rebels obediently climb into motorcades one by one. pic.twitter.com/0ImPS4q4UK — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 17, 2026

Susținătorii partidului Iabloko au fost scoși din clădire de către poliție, la fel ca și jurnaliștii care s-au dus la Curtea Supremă pentru a relata despre audiere.

Aproximativ 60 de persoane care încercau să se apropie din nou de Curtea Supremă au fost ulterior reținute, potrivit șefului filialei din Moscova a partidului Iabloko, Kirill Goncearov.

„Sunt multe persoane reținute. Puteți vedea că poliția este foarte tensionată astăzi, la fel ca și personalul instanței”, spune politicianul într-un videoclip difuzat de Novaia Gazeta.

In Moscow, police have detained dozens of people outside the Supreme Court.



Security forces are dispersing supporters of the Yabloko party, which was recently barred from the State Duma elections. At least 55 people have been detained.



Yabloko positions itself as “the only… pic.twitter.com/edlQns7XOX — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2026

Unii adolescenți au fost eliberați între timp. Iabloko a precizat că nu a convocat mitingul, ci doar a anunțat data și ora audierii apelului.

Liderul partidului, Nikolai Rîbakov, a denunțat „intimidările” din partea poliției.

Nikolai Rîbakov, liderul Iabloko, în timpul audierii la Curtea Supremă Foto: Profimedia

Kremlinul se teme de voturile pro-pace

Săptămâna trecută, Curtea Supremă a interzis Iabloko să participe la alegerile parlamentare, lipsindu-i astfel pe alegătorii care se opun războiului din Ucraina de oportunitatea de a cere încetarea acestuia prin vot.

Maria, o susținătoare a Iabloko în vârstă de 18 ani, a spus că a mers la miting pentru că vrea să voteze pentru acest partid. „Președintele vrea o țară mare, vorbește despre asta tot timpul, iar noi vrem o țară liberă”, a explicat ea pentru AFP.

Evgheni Liapin a spus că a fost acolo pur și simplu pentru a „sprijini ceea ce a mai rămas dintr-o democrație în declin”.

„Nu sunt nici membru, nici susținător al partidului Iabloko, dar știu că ceea ce se întâmplă astăzi este o lovitură dată democrației în întreaga țară. De aceea, indiferent de opiniile dumneavoastră politice, (…) este corect să fiu aici astăzi”, a spus el.

Într-un caz separat, vicepreședintele Iabloko, Lev Șlosberg, a fost condamnat luni la 11 ani și o lună de închisoare pentru simplul fapt că a făcut apel la pace în Ucraina.

Majoritatea oponenților lui Vladimir Putin sunt închiși, în exil sau morți, iar Iabloko este singurul partid autoproclamat liberal care a fost tolerat până de curând în Rusia.

Iabloko, exclus din alegeri în baza deciziei lui Vladimir Putin

Înainte de apel, Iabloko a denunțat ipocrizia regimului Putin. Interzis în alegeri sub pretextul că a primit donații de 16.900 de ruble „de la anumiți cetățeni care ar fi obținut fonduri din străinătate”, Iabloko a demonstrat cu acte că partidul Kremlinului, Rusia Unită, a primit din străinătate donații de 811,75 de milioane de ruble (8,3 milioane de euro), inclusiv din 22 de țări considerate „neprietenoase” de către regimul de la Moscova. Cu toate acestea, Rusia Unită nu este declarată nici „agent străin”, nici „extremistă”, nici „teroristă”. Prin urmare, Iabloko a cerut ca legea să fie aplicată pentru toți în mod egla.

Potrivit jurnalistului rus Mihail Zîgar, excluderea Iabloko a fost propusă de Serviciul Federal de Securitate (FSB, principalul succesor al KGB-ului sovietic) și Serghei Kirienko, responsabil de politica internă a Kremlinului, iar decizia finală a luat-o Vladimir Putin și Curtea Supremă doar a pus-o în aplicare.

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