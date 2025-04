Mesajul care i-a revoltat pe credincioșii din toată lumea

Moartea Papei Francisc, survenită în dimineața zilei de 21 aprilie, la scurt timp după un accident vascular cerebral fatal, a generat reacții de durere și reculegere în întreaga lume. Cu o singură excepție notabilă. În timp ce credincioșii se pregătesc să-i aducă un ultim omagiu în Bazilica Sfântul Petru, unde trupul său va fi depus de miercuri, Marjorie Taylor Greene, susținătoare ferventă a lui Donald Trump, a ales să celebreze momentul.

Today there were major shifts in global leaderships.



Evil is being defeated by the hand of God. — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) April 21, 2025

„Astăzi au avut loc schimbări majore în conducerea globală. Răul este învins de mâna lui Dumnezeu”, a scris Greene pe platforma X, fostul Twitter, unde este urmărită de peste 1,5 milioane de persoane.

Greene, de la QAnon, la atacuri directe la Papă

Congresista republicană din Georgia, cunoscută pentru pozițiile sale extremiste și pentru promovarea teoriilor conspiraționiste, a fost anterior asociată cu mișcarea QAnon și și-a exprimat deschis susținerea pentru acuzațiile lui Trump privind presupusa fraudă electorală din 2020. De altfel, contul ei de X a fost suspendat temporar în trecut pentru răspândirea dezinformării legate de pandemia COVID-19, scrie publicația italiană Corriere.it.

Recomandări Interlopii „fioroși” din anii 90, Fane Spoitoru, Oane al lui Ciucă, sau Cezar Nichita, lăsau oamenii fără case în cazinoul de la Intercontinental

De data aceasta, Greene a stârnit furia opiniei publice prin postarea sa în care sugerează că moartea Papei Francisc este o victorie spirituală. Comentariul ei a fost urmat de sute de răspunsuri revoltate.

Americanii o pun la zid

Reacțiile nu au întârziat să apară. „Ești o rușine pentru America”, i-a scris un utilizator care s-a identificat drept „republican îngrijorat”.

„Cum poți trăi cu toată această ură în inimă?”, a comentat un altul, în timp ce altcineva a întrebat: „Ce fel de creștin poate să danseze pe mormântul unui om și să vorbească despre voia lui Dumnezeu?”.

I hope everyone is having a wonderful Easter! ✝️



He is risen and we are forgiven!! ❤️ pic.twitter.com/souXyZmx0f — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) April 20, 2025

Cu doar câteva ore înainte, Greene publicase o imagine cu Iisus și mesajul „Sper că aveți un Paște minunat. El a înviat și suntem cu toții iertați”. Contradicția dintre această postare și cea despre moartea Papei a fost remarcată de mulți dintre urmăritorii ei.

Papa Francisc, înmormântat cu simplitate, așa cum a dorit

Recomandări Dosarul șpăgilor de la ASSMB: fostul director adjunct Cristian Plută și gașca de afaceriști din jurul lui vor fi judecați pentru infracțiuni de corupție

Papa Francisc a fost iubit de milioane de oameni pentru umanitatea, blândețea și curajul său de a schimba lucruri într-o instituție conservatoare. Reacțiile precum cea a lui Greene nu fac decât să scoată în evidență cât de polarizată este lumea în care trăim, chiar și în fața morții unui lider spiritual global.

„Au venit să mă ia aproape de la capătul lumii”, spunea Francisc la alegerea sa, în 2013. Astăzi, lumea întreagă îl conduce cu recunoștință la capătul drumului. Conform ultimei sale dorințe, Papa Francisc va fi înmormântat sâmbătă, în pământ simplu, fără mormânt fastuos. Trupul său va fi depus la Santa Marta, iar între 5 și 10 mai va avea loc Conclavul care va desemna un nou Suveran Pontif.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News