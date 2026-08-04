Zece probleme matematice, zece soluții

Seria de rezultate obținute de Astra acoperă domenii variate: teoria grupurilor, geometria de înaltă dimensiune, teoria codării, complexitatea cuantică, criptografia cu rețele și combinatorica extremală.

Acestea au fost prezentate într-un raport de 249 de pagini, însoțit de certificate verificabile automat pentru fiecare demonstrație, o premieră la această scară în domeniul inteligenței artificiale.

Printre problemele rezolvate se numără o demonstrație care stabilește existența grupurilor non-sofice, o întrebare care a preocupat teoreticienii ani de zile, o infirmare a conjecturii de rigiditate a lui Connes, o problemă veche din teoria algebrelor von Neumann, dar și o îmbunătățire a limitei generale superioare privind densitatea împachetării sferelor în dimensiuni înalte.

În mai 2026, LLM-ul Astra a uimit comunitatea științifică, rezolvând în premieră o problemă de geometrie care data din 1946.

Ce spun specialiștii

Matematicianul Tim Gowers, câștigător al Medaliei Fields, a declarat că ar fi recomandat fără ezitare publicarea demonstrației într-un jurnal de top. În plus, un grup de nouă matematicieni, printre care Gowers și Noga Alon, a publicat un articol separat pentru a explica demonstrațiile într-un format mai accesibil pentru matematicieni.

Thomas Bloom, responsabil de catalogul problemelor Erdős, a descris rezultatele din august drept „vești mari” și le-a considerat chiar mai semnificative decât demonstrația anterioară a conjecturii distanței unitare.

Cu toate acestea, cercetătorul OpenAI, Noam Brown, a menționat că „din păcate, niciuna dintre probleme nu este una de tip Millennium Prize”.

De ce sunt importante aceste dovezi?

O problemă majoră a anunțurilor despre capacitățile AI din ultimii trei ani a fost lipsa unei evaluări independente: aceleași companii care făceau revendicările erau și cele ce le verificau. În schimb, rezultatele Astra au fost formalizate în Lean, un asistent de demonstrații care verifică pas cu pas corectitudinea raționamentului matematic.

Certificatele publicate pe GitHub sub licență deschisă permit oricui să descarce și să verifice rezultatele. De obicei, o demonstrație pentru o problemă celebră trece printr-un proces de tip peer review care poate dura luni de zile.

Acum, cu ajutorul Lean, validarea și publicarea pot fi realizate simultan, în doar câteva minute. „O demonstrație verificată nu necesită ca cititorul să aibă încredere în entitatea care a produs-o”, subliniază experții.

Există îndoieli și critici

Cu toate acestea, există și scepticism. Criticii subliniază că setul de probleme ar fi putut fi selectat special de către OpenAI și că suma de 2.000 de dolari reprezintă mai degrabă costul publicării, nu al rezolvării.

Mai mult, doar OpenAI are acces la modelul care a generat rezultatele, ceea ce înseamnă că acestea nu pot fi reproduse independent, ci doar verificate. Gary Marcus, un bine-cunoscut critic al AI, a numit descoperirea „uimitoare, dar supraevaluată”.

Unii specialiști estimează că, după o analiză mai atentă, doar câteva dintre cele zece soluții vor fi considerate cu adevărat remarcabile, în timp ce altele ar putea fi văzute ca probleme accesibile care nu au fost abordate până acum.

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