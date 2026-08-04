Deși nici Ronaldo, nici Georgina nu au confirmat oficial informația, mai multe publicații susțin că pregătirile sunt deja în desfășurare, iar locația aleasă este una cu o puternică încărcătură emoțională pentru atacantul lui Al-Nassr.

Ronaldo și-a cerut partenera de soție anul trecut, iar în cadrul unui interviu, el a povestit cum s-a desfășurat unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Inelul de logodnă oferit Georginei a avut o valoare de aproximativ cinci milioane de dolari.

„Știam că o să o fac într-o zi, dar nu plănuisem să o fac în acel moment. Era în jurul orei 01:00 dimineața.

Fiicele mele încă dormeau. Unul dintre prietenii mei mi-a dat inelul să i-l dau lui Gio (Georgina) și, în timp ce i-l înmânam, cei doi copii ai mei au intrat și mi-au spus: Tată, ai de gând să-i dai inelul mamei și să o ceri în căsătorie?.

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M-a întrebat dacă sunt sincer și i-am răspuns: „Te vreau și vreau să mă căsătoresc cu tine.”, a declarat Cristiano Ronaldo, într-un interviu acordat lui Piers Morgan.

Ceremonia religioasă ar urma să aibă loc la Catedrala din Funchal, iar petrecerea va fi găzduită de Savoy Palace, un hotel de lux de cinci stele, conform Goal.com.

”Oaspeții hotelului au fost informați că două etaje vor fi inaccesibile vineri și sâmbătă, precum și mai multe baruri”, a declarat o sursă pentru The Sun, publicație care susține că evenimentul ar putea avea loc în weekendul viitor, pe 8 august.

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