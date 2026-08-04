Alina Pușcău, fosta concurentă „Asia Express” și unul dintre cele mai cunoscute modele de talie internațională, trece prin clipe extrem de grele. În urma unor investigații, medicii i-au descoperit cinci tumori și peste câteva zile aceasta va începe tratamentul. Alina a aflat că are o tumoră în piept și cinci la axilă, iar boala s-a extins deja la oase.

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„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase”, a transmis Alina Pușcău, pe Instagram.

Când au aparut primele simptome ale bolii grave de care suferă Alina Pușcău

Conform Olgăi Barcari, prietena și colega ei în perioada filmările pentru emisiunea de la Antena 1, diagnosticul primit de Alina își are originile mult mai devreme decât se credea inițial, simptomele fiind prezente încă din perioada participării la reality-show-ul Asia Express.

„Chiar la începutul anului. Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea nu știa. A început să o doară tam nesam. Nu se simțea bine (n.r. la Asia Express). Boala asta ți-o dă așa… ușor prin eliminare. Nu te simți bine, te simți obosit, ai tot felul de stări. Ea, săraca, și atunci avea cancer, dar nu a simțit ceva acut să se ducă la medic”, a declarat Olga Barcari, la Știrile Antena Stars, conform Spynews.

Cât costă tratamentul Alinei Pușcău

Olga Barcari a dezvăluit că menține o legătură telefonică strânsă cu Alina Pușcău și face demersuri pentru a obține viza de călătorie, astfel încât să poată pleca în Statele Unite pentru a-i fi alături fizic. Fotomodelul trece prin momente extrem de dificile, având nevoie de sprijin și de un tratament adecvat pentru a depăși această încercare grea.

„Chiar ieri am vorbit. Ne-am sunat. Vreau să îmi fac viză să merg la ea. Încearcă să facă cumva să strângă și ea niște fonduri, costă aproape jumătate de milion de dolari. Așa mi-a zis. O ajut moral, mai mult mă ajută ea pe mine. Are atât de multă energie, să se trateze, are atât de multă încredere. E foarte pozitivă, însă, într-adevăr, e cumplit”, a adăugat Olga Barcari pentru aceeași sursă.

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