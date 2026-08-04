BYD intră în segmentul limuzinelor electrice premium

Până acum, BYD era cunoscut în special pentru mașini electrice compacte și SUV-uri de dimensiuni medii.

Noul Da Han marchează însă intrarea producătorului chinez în segmentul limuzinelor electrice de lux, fiind comparat cu Mercedes S-Class sau cu versiunea electrică Mercedes EQS.

Autonomia maximă anunțată este de 1.008 kilometri, însă aceasta este calculată conform standardului chinez de testare. Potrivit publicației olandeze, în condițiile ciclului european WLTP, autonomia ar putea fi de aproximativ 750 de kilometri.

Da Han face parte din gama „Dynasty” și promite până la 764 CP

BYD își organizează modelele în mai multe serii.

Pe lângă gama Dolphin, care include modelele Dolphin Surf, Dolphin și Dolphin-G, și seria Seal, formată din Seal, Seal 6, Seal U și Sealion, noul Da Han este inclus în familia „Dynasty”. Modelul este disponibil cu motorizări care dezvoltă până la 764 de cai putere și este echipat cu o baterie de 102,3 kWh.

În unele prezentări, modelul este denumit și BYD Great Han.

Este mai lung decât Mercedes S-Class

Da Han măsoară 5.256 mm în lungime, ceea ce îl face mai lung decât Mercedes S-Class în versiunea standard. Modelul are o lățime de 1.999 mm, o înălțime de 1.510 mm și un ampatament de 3.130 mm.

Totuși, versiunea cu ampatament mărit a lui Mercedes S-Class rămâne cu aproximativ 4,8 cm mai lungă.

Versiuni cu tracțiune spate, integrală și plug-in hybrid

Versiunea de bază, cu tracțiune spate, dezvoltă 496 CP și oferă autonomia maximă de 1.008 kilometri, potrivit standardului chinez. Modelul de top este echipat cu două motoare electrice, tracțiune integrală și o putere totală de 764 CP. Pentru această versiune, autonomia declarată este de 880 de kilometri, tot conform metodei chineze de măsurare.

BYD va lansa și o versiune plug-in hybrid. Aceasta combină un motor pe benzină turbo de 1,5 litri cu un motor electric de 268 CP și utilizează o baterie LFP de 54,5 kWh.

Conform datelor prezentate de constructor, varianta plug-in hybrid poate parcurge până la 470 de kilometri în modul exclusiv electric, măsurarea fiind realizată tot conform standardului chinez.

Nu se știe dacă modelul va fi comercializat în Europa

Până în prezent au fost publicate doar imagini cu exteriorul automobilului. Producătorul nu a prezentat încă fotografii ale habitaclului și nici detalii despre dotările interioare.

De asemenea, nu a fost anunțat dacă BYD Da Han va fi comercializat pe piața europeană.

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