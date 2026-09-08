Tribunalul București a aprobat cererea de intrare în insolvență a STB. Ciprian Ciucu a cerut acest lucru încă din iulie

Tribunalul București a admis marți, 8 septembrie, cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București, iar administrator judiciar provizoriu a fost desemnat un consorțiu format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL.

„Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la încheierea de deschidere a procedurii - 15 zile de la primirea notificării, precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului - 23.10.2026; c) termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe - 12.11.2026; d) termenul de definitivare a tabelului creanțelor - 07.12.2026; e) data primei ședințe a adunării generale a creditorilor - 17.11.2026”, se arată în decizia Tribunalului, potrivit Agerpres.

Instanța a desemnat administrator judiciar provizoriu, la solicitarea creditorilor Ramco SRL, Vidaj Activ Solution SRL, Kynita SRL și Ganzair Compressor Technic SRL, consorțiul format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL, cu o remunerație de 10.000 lei din averea STB.

Judecătorul a fixat termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la data de 2 februarie 2027.

Ciprian Ciucu a cerut insolvența STB

Reamintim că primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat pe 20 iulie că managementul a adus Societatea de Transport București într-o situație fără ieșire și că doar insolvența poate salva STB, altfel urmează falimentul.

Pe 21 iulie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat o hotărâre importantă: Adunarea Generală a Acţionarilor STB a fost mandatată să solicite Consiliului de Administraţie al STB declanşarea procedurii de insolvenţă din cauza datoriilor istorice uriașe. Potrivit primarului Ciucu, datoria STB a depășit în 2025 suma de 1,7 miliarde de lei, din care 1,5 miliarde de lei doar către ANAF.

Pe 6 august, STB a depus prima cerere de intrare în insolvență, la Tribunalul Bucureşti, dar judecătorii au respins cererea pe 18 august pe motiv că tocmai STB nu a depus toate documentele necesare.