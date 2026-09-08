Instalația de transport pe cablu Gondola Sinaia a fost oprită pe termen nelimitat din cauza unei probleme grave de siguranță constatate la tronsonul care face legătura între Cota 1000 și Cota 1400.

Măsura radicală a fost luată de autoritățile locale după ce experții au descoperit că pilonul 2 al instalației s-a deplasat semnificativ din poziția sa inițială, punând în pericol funcționarea în parametri normali a cablului purtător-tractor.

Problema a fost identificată în urma unor măsurători de specialitate efectuate săptămâna trecută pe reperele fixate pe fundația și pe corpul pilonului.

Rapoartele tehnice au indicat deplasări progresive în direcția nord-nord-est, iar verificările suplimentare au confirmat că unghiul de frângere al cablului a ieșit complet din limitele admise de normele de siguranță. În aceste condiții, Transport Urban Sinaia SRL și Primăria au sistat imediat cursele cu public.

Primarul stațiunii Sinaia, Vlad Oprea, susține că destabilizarea terenului pe care este amplasat pilonul 2 a fost cauzată direct de lucrările efectuate pe un șantier imobiliar privat din imediata vecinătate.

Este vorba despre un proiect ce vizează construcția unui hotel de patru stele, a unui centru de convenții și a amenajărilor aferente, situat chiar la limita de proprietate, pe Aleea Telegondolei.

Conform edilului, excavările masive realizate pentru fundația viitorului complex hotelier au alterat structura solului și au provocat alunecări de teren care au impins pilonul Gondolei.

Primăria a somat deja beneficiarul investiției să oprească de urgență toate lucrările de la Cota 1000, invocând riscul iminent al producerii unui accident grav cu consecințe asupra vieților omenești și a mediului.

În urma constatărilor, administrația locală a sesizat Inspectoratul de Stat în Construcții și Poliția Stațiunii Sinaia, informând totodată Instituția Prefectului Județului Prahova.

De asemenea, a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, iar inspectorii de la Disciplina în Construcții au demarat un control amănunțit pe șantierul incriminat.

Pentru remedierea avariei, autoritățile au luat legătura cu compania austriacă Doppelmayr, producătorul instalației de telegondolă, pentru a stabili o soluție tehnică prin care pilonul 2 să fie readus în poziția inițială de siguranță. În perioada următoare vor fi efectuate studii geotehnice, expertize și noi măsurători de precizie.