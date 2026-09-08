O schimbare legislativă majoră aduce o întorsătură neașteptată pe scena politică din județul Teleorman. Petre Pârvu, primarul orașului Zimnicea și cel mai longeviv edil PSD în această zonă, își poate pierde fotoliul de primar după mai bine de un sfert de secol de mandat continuu.

A câștigat toate alegerile

Decizia vine pe fondul punerii în aplicare a noilor prevederi ale legii privind integritatea în funcțiile publice.

Deși dezbaterile aprinse dintre PSD și USR au vizat inițial figuri politice precum Dominic Fritz, normele mai severe ale Agenției Naționale de Integritate se aplică fără excepție, scurtcircuitând cariera unuia dintre veteranii administrației locale.

Pârvu ocupă funcția de primar din anul 2000 și a reușit să câștige toate alegerile locale desfășurate de atunci, potrivit Liber în Teleorman.

Potrivit noilor reglementări de integritate, mandatele aleșilor locali aflați în situații de incompatibilitate sau conflict de interese stabilite definitiv încetează de drept în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, fără a mai lăsa spațiu de manevră sau tergiversări administrative.

Legătura cu fosta companie Tel Drum

Problemele juridice care l-ar putea lăsa fără mandat își au originea într-o anchetă derulată de Agenția Națională de Integritate încă din ianuarie 2017.

La acea dată, inspectorii de integritate au constatat existența unui conflict de interese administrativ în cazul primarului din Zimnicea, determinat de relațiile comerciale dintre instituția pe care o conducea și societatea Tel Drum SA, compania controlată neoficial de Liviu Dragnea.

Conform constatărilor ANI, Petre Pârvu a semnat în calitatea sa de primar o serie de contracte de furnizare, prestări servicii și lucrări de reabilitare cu Tel Drum SA, aprobând totodată plățile aferente din bugetul local.

În paralel cu aceste demersuri administrative, societatea comercială derula afaceri directe cu edilul, având încheiate cu acesta un contract de închiriere și unul de comodat pentru un imobil aflat în proprietatea sa personală.

„În perioada deţinerii mandatelor de primar, a semnat mai multe contracte (de furnizare, de prestări servicii şi de lucrări), precum şi facturile aferente contractelor încheiate între Primăria oraşului Zimnicea şi S.C. Tel Drum S.A. Alexandria (societate comercială care a avut încheiat un contract de închiriere şi un contract de comodat (folosinţă) cu persoana evaluată, având ca obiect un imobil proprietatea acestuia). Astfel, persoana evaluată a încãlcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003”, se arăta în comunicatul ANI din 2017.