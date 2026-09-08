Reacția lui Nicușor Dan când a aflat că testele PISA arată că peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcțional la Matematică

Președintele Nicușor Dan, care a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică în anii 1987 și 1988, a transmis un mesaj marți, 8 septembrie, în contextul în care Raportul PISA pentru anul trecut arată că elevii din România au obținut scoruri mai mici decât media țărilor OCDE la matematică, lectură și științe.

„Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare. Este dramatic că potențialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat. Există inegalități serioase între școli în ceea ce privește calitatea educației oferite și persistă decalaje educaționale importante între elevii proveniți din medii socio-economice diferite”, a transmis șeful statului.

El a adăugat că una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului PISA 2025 este „că șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine și de locul în care învață”, ceea ce „este deja o problemă structurală a învățământului românesc pe care suntem responsabili să o remediem urgent”.

În opinia președintelui, problema este „consecvența de a transforma insulele de performanță într-un sistem național, funcțional pentru toți copiii”.

Nicușor Dan a precizat că este nevoie de politici publice pentru identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional, de implementarea unui sistem de evaluare bazat pe date, de reducerea abandonului școlar, de consolidarea competențelor de bază la lectură, matematică și științe și de folosirea responsabilă a tehnologiei și inteligenței artificiale.

„În mod evident, aceste măsuri nu pot fi puse în practică fără alocări bugetare semnificative. România trebuie să investească mai mult, mai consecvent și mai inteligent în educație”, a conchis președintele.

Rezultatele PISA 2025, publicate de OECD marți, 8 septembrie, arată o scădere a performanțelor elevilor români la Științe, Citire și Matematică. Concret, mai mult de jumătate nu ating nivelul minim de competență la Matematică, iar aproape 60% nu ating pragul de bază în ceea ce privește rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. Aceste rezultate explică problema analfabetismului funcțional, care înseamnă că o persoană știe să citească, dar are dificultăți în a înțelege.