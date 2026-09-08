România nu are de patru luni un guvern cu puteri depline, iar soluția nu se întrevede în condițiile în care informațiile dinspre zona prezidențială și partide diferă, atât în ceea ce privește data desemnării, cât și al succesorului lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Data desemnării unui nou premier a fost amânată, de la săptămână la săptămână, apoi de la lună la lună. După eșecurile din iunie și blocajul de la început de iulie, Nicușor Dan a lăsat decizia pentru după 1 septembrie. La final de august, Nicușor Dan preciza că după 1 septembrie va fi desemnat un nou prim-ministru.

Situația nu a evoluat, deși lucrările parlamentare au început. Surse de la Palatul Cotroceni precizau luni că e posibilă o desemnare până la finalul acestei săptămâni. Însă între timp, situația a cunoscut o nouă modificare. Posibilitatea de desemnare a unui nou premier s-a mutat de la la finalul săptămânii „până la 1 octombrie”.

Fereastra de timp este de cel mult zece zile, pentru că la finalul săptămânii viitoare șeful statului pleacă din țară pentru a participa la lucrările Adunării Generale a ONU, potrivit informațiilor Libertatea.

Pe de altă parte, dinspre social-democrați vine informația în format inițial. Mai precis, faptul că în această săptămână ar urma să fie noi negocieri, iar tot în această săptămâna ar putea fi și desemnarea. În același timp, presiuni în spațiul public pentru o desemnare rapidă vine și din zonă disidentă a AUR, unde vârf de lance sunt Murad, Gheorghe Piperea și Marius Lulea. De altfel, cei trei sunt văzuți ca disponibili pentru negocieri cu PSD.

Revenirea lui Grindeanu la Palatul Victoria?

Un semn de întrebare este inclusiv soluția Grindeanu-premier. Deși e văzut ca o soluție politică în mod clar cu șanse față de Siegfried Mureșan, Grindeanu e păsuit de Cotroceni în asumarea funcției. Din sursele Libertatea, șeful statului nu vrea o fragilizare a lui Grindeanu, în condițiile în care toate tunurile vor fi orientate pe acesta dacă ajunge premier. Președintele României vrea să aibă în continuare un partener cât mai solid în fruntea PSD, nu unul cu un scaun care scârțâie din toate temeliile.

În schimb, social-democrații sunt în negociere continuă pentru strângerea unei majorități, fiind curtați inclusiv parlamentarii din zona suveranistă, fără a fi o înțelegere asumată cu SOS sau fostul POT. Dacă Grindeanu ar fi votat premier și ar trece la testul parlamentar, social-democratul s-ar întoarce pe această funcție la nouă ani de când a fost dat afară prin voturile propriilor colegi.

PNL privește de pe margine

În schimb, dinspre PNL nu e avansată nicio altă desemnare. Relațiile dintre liderii din Modrogan și Palatul Cotroceni sunt reci, mai ales după ce Nicușor Dan a venit cu desemnarea lui Adrian Veștea.