Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, adoptată

În cadrul ședinței de joi, Guvernul a adoptat Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

„Ordonanţa modifică unele prevederi ale Codului de procedură fiscală referitoare la acordurile de preţ în avans cât şi la procedura amiabilă pentru soluţionarea litigiilor fiscale internaţionale. Aceste modificări au scopul de a contribui la soluţionarea disputelor fiscale internaţionale, de a proteja drepturile contribuabililor şi de a facilita aderarea României la OCDE”, a transmis Guvernul, într-un comunicat de presă.

De asemenea, Ministerul Finanțelor precizează faptul că modificările aduse Codului de procedură fiscală vizează acordurile de preţ în avans şi procedurile pentru evitarea dublei impuneri.

„Ne aliniem astfel la cele mai bune practici internaţionale şi dorim să avem un sistem fiscal mai transparent, mai predictibil şi mai modern. Simplificăm şi accelerăm practic procesul de emitere a acestor acorduri, astfel încât acestea să devină un instrument accesibil şi util pentru mediul de afaceri din România. Toate aceste măsuri vor contribui la un sistem fiscal echitabil, care sprijină contribuabilii corecţi”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Recomandări Trump schimbă cursul războiului comercial întorcând situația în favoarea sa. Explicațiile analiștilor

Reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că, potrivit reglementărilor noi, companiile vor putea să solicite emiterea unui acord de preț în avans, nu doar pentru tranzacțiile viitoare, ci și pentru cele din trecut.

„Potrivit noilor reglementări, companiile vor putea solicita emiterea unui acord de preţ în avans nu doar pentru tranzacţiile viitoare, ci şi pentru cele din trecut, cu aplicabilitate retroactivă de până la 5 ani, în anumite condiţii ce vor fi detaliate ulterior în legislaţia secundară”, au transmis reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Ce vizează această măsură

Aceștia spun că măsura vizează sprijinirea contribuabililor de bună-credinţă, transparentizarea în relaţia cu organele fiscale, siguranţa fiscală şi conformarea voluntară, având ca scop creşterea nivelului de predictibilitate în relaţiile cu autorităţile fiscale.

Autoritățile fiscale vor putea suspenda inspecțiile fiscale pentru perioadele deja acoperite de o cerere de acord de preț în avans depusă. În acest fel, procesul de soluționare a cererii să fie prioritar, fiind reduse interferențele dintre procedurile fiscale, iar eficiența administrativă să fie sporită.

Totodată, Guvernul precizează că implementarea acordurilor APA de tip roll-back ar reduce disputele fiscale, dar și volumul de muncă al organelor fiscale.

Recomandări România e „Tigrul Mării Negre” și amenință viitorul investițiilor în Polonia, într-un reportaj la televiziunea publică poloneză | VIDEO

OCDE: ce este și ce rol are

OCDE este acronimul pentru Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și este un for interguvernamental de cooperare internațională care are drept scop stimularea progresului economic și a comerțului mondial. OCDE a fost înființată la data de 30 septembrie 1961, la Paris, de 18 națiuni europene, plus Statele Unite ale Americii și Canada și s-a extins de-a lungul timpului pentru a include membri din America de Sud și regiunea Asia-Pacific, se precizează pe site-ul oficial al organizației.

OCDE este continuatoarea fostei Organizații Europene pentru Cooperare Economică (OECE), care a fost fondată în 1947 cu scopul de a administra Planul Marshall și de a pune în aplicare ajutorul american și canadian pentru reconstrucția continentului european după cel de-al Doilea Război Mondial.

Hotărârile OCDE sunt luate prin vot, care necesită consensul tuturor votanților. Fiecare stat membru dispune de un singur vot. Totuși, în situația în care anumite state nu doresc să împiedice adoptarea unei decizii, dar vor să-și exprime dezacordul, acestea au opțiunea de a se abține de la vot.

OCDE are ca obiect de activitate identificarea, diseminarea şi evaluarea aplicării politicilor publice optime în vederea asigurării creşterii economice, prosperității şi dezvoltării sustenabile în rândul statelor membre, precum și la nivel global.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE