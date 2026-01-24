Până la finalul anului 2024 au fost anulate trei licitații, iar la a patra licitație, organizată în primăvara anului 2025, s-a prezentat doar un ofertant, fiind vorba de compania Siemens. Autoritatea pentru Reformă Feroviară nu a finalizat nici până acum procedura de evaluare, la peste opt luni de la depunerea ofertei.

Rutele pe care ar urma să circule trenurile

Concret, singura ofertă depusă în SEAP în aprilie 2025 este reprezentată de Asocierea Siemens Mobility, compusă din Siemens Mobility SRL, Siemens Mobility GmbH și Siemens Mobility Austria GmbH.

„Procedura de achiziție publică a celor 12 trenuri cu hidrogen se află în stadiu avansat de evaluare, fiind finalizat și încărcat în SEAP procesul-verbal privind analiza și evaluarea propunerii financiare, inclusiv verificarea conformității acesteia cu propunerea tehnică, precum și a răspunsurilor la solicitările de clarificare. Referitor la o dată fezabilă la care aceste trenuri vor circula în România, preconizăm că aceasta va fi la finalul semestrului I al anului 2028. Prima rută pe care vor circula trenurile cu hidrogen în România va fi București Nord – Aeroport Henri Coandă”, a declarat, pentru Libertatea, Claudiu Mureșan, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară.

Conform autorităților, valoarea estimată a contractului va fi între 1,5 miliarde și 2,46 de miliarde lei, ceea ce înseamnă că prețul minim al unui tren cu hidrogen va fi de 120 de milioane de lei.

Cele 12 trenuri cu hidrogen ce ar urma să asigure serviciile de transport feroviar de călători vor circula în total pe patru trasee: București Nord – Aeroport Henri Coandă; București Nord – Chitila – Titu – Pitești – Piatra Olt – Craiova; București Nord – Chitila – Titu – Târgoviște și respectiv Pitești – Curtea de Argeș.

În cazul în care în următoarele luni procedura de achiziție a trenurilor cu hidrogen nu va fi finalizată, țara noastră riscă să piardă finanțarea europeană prin PNRR, termenul de livrare fiind cel târziu august 2026.

În ceea ce privește lucrările la linia de cale ferată București – Pitești pentru adaptarea la circulația trenurilor cu hidrogen, acestea se vor finaliza abia la finalului acestui an.

Trenurile cu hidrogen sunt capabile să atingă o viteză maximă de 140 km/oră, având o autonomie de peste 1.000 de kilometri cu un singur rezervor.

În septembrie 2022, primul tren pe bază de hidrogen de pe glob a parcurs cu succes 1.175 de kilometri în Germania, fără a necesita o realimentare a rezervorului. Trenul Coradia iLint al companiei Alstom a plecat din orașul german Bremervorde, după care a călătorit prin Hesse și Bavaria, până la Burghausen, aproape de granița germano-austriacă, înainte de a se opri în gara din München.

La ora actuală, în Europa mai circulă trenuri cu hidrogen în Suedia, iar în acest an sunt așteptate să intre în circulație primele astfel de garnituri în Franța și Italia.

Avantaje și dezavantaje

Trenurile cu hidrogen oferă beneficii majore, precum faptul că au zero emisii de CO2, reprezentând, de asemenea, soluții eficiente pentru rutele feroviare neelectrificate, reducând amprenta de carbon în mod semnificativ, dar și poluarea aerului, adaptându-se perfect la modernizarea rețelelor feroviare neexploatabile cu electricitate. În plus, acestea asigură o autonomie foarte bună pentru rutele regionale, fiind o alternativă viabilă la trenurile diesel, comparativ cu care sunt și mai silențioase.

Principalele dezavantaje ale trenurilor cu hidrogen sunt legate de costurile ridicate, inclusiv în ceea ce privește infrastructura de alimentare. După achiziționa primelor 12 trenuri, România trebuie să dezvolte o rețea extinsă de alimentare cu hidrogen, se arată în proiectul întocmit de autorități.