Viața la -53 de grade Celsius. Mărturii din locul unde „aerul îți îngheață în plămâni”

Situat în nord-estul provinciei Heilongjiang, în apropierea Siberiei, Mohe este cunoscut pe scară largă drept „Polul Nord al Chinei”.

Este un loc pitoresc, acoperit de zăpadă, unde locuiesc aproximativ 85.000 de oameni, care lucrează în industrii precum agricultură și turism.

Unele locuințe sunt moderne și bine echipate, dar sunt și multe vechi, încălzite cu centrale pe cărbuni.

Oamenii de aici sunt obișnuiți cu frigul. Problema e că, de obicei, temperaturile sunt cu 15-20 de grade Celsius mai mici decât media. Iarna aceasta, au coborât mult mai mult decât până acum, atingând valori extreme chiar și pentru Mohe.

Jurnaliștii Sky News care au mers la fața locului notează că e atât de frig, că simți cum „pleoapele și nările îți împietresc”, iar „aerul îți îngheață în plămâni”.

„Dacă ai degetele expuse sau dacă porți mănuși mai subțiri, îți vor amorți de tot în doar câteva minute. Bateriile aparatelor electronice se descarcă anormal de repede, iar dacă trebuie să lucrezi afară, o faci doar în reprize scurte”, scrie Sky News.

❄️In Chinas most far north city Mohe temperatures have dropped to the record-low of -53C this week.



These extreme cold snaps come as a stark contrast to Chinas summer of heatwaves and drought, when part of the Yangtze river dried up.



