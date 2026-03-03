Donald Trump a spus cine ar trebui să conducă Iranul după terminarea războiului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar fi mai potrivit ca Iranul să fie condus de cineva din interiorul țării, și nu de Reza Pahlavi, fiul ultimului șah, după încheierea războiului dintre SUA, Israel și Iran. Trump a făcut aceste comentarii în cadrul întâlnirii cu cancelarul german Friedrich Merz, la Casa Albă.

„El (n.r. Pahlavi) pare o persoană foarte drăguță. Dar mi se pare că cineva din interior ar putea fi mai potrivit”, a afirmat Trump.

Trump a reiterat dorința ca liderul viitor al Iranului să fie o persoană moderată. „Am prefera să vedem pe cineva acolo care să readucă țara în mâinile oamenilor, și vom vedea ce se întâmplă”, a concluzionat el, citat de CNN.

Care ar fi cel mai rău scenariu pentru Iran, în viziunea lui Donald Trump

De asemenea, președintele a subliniat că cel mai rău scenariu ar fi ca Iranul să ajungă din nou sub conducerea unui lider asemănător fostului ayatollah Ali Khamenei.

„Cred că cel mai rău caz ar fi să facem asta și apoi să preia conducerea cineva care este la fel de rău ca persoana anterioară, nu-i așa? Asta s-ar putea întâmpla. Nu vrem să se întâmple asta”, a spus el.

Donald Trump îl exclude pe Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, s-a impus ca un reprezentant proeminent al opoziției iraniene din exil. Însă Trump a precizat că, deși „pare o persoană foarte drăguță”, este mai probabil ca „cineva care este acolo, care este popular, dacă există o astfel de persoană”, să fie o alegere mai bună.

„Unii oameni îl plac pe el, și nu ne-am gândit prea mult la asta”, a spus Trump. Președintele a menționat că administrația sa a luat în calcul mai mulți candidați pentru conducerea Iranului, dar unii dintre ei nu mai sunt în viață.

Donald Trump nu mai vrea să negocieze cu regimul din Iran. Președintele a declarat că regimul de la Teheran a încercat să reia discuțiile, dar el s-a opus pe motiv că „este prea târziu”.

Cine este Reza Pahlavi, fiul ultimului șal al Iranului

Reza Pahlavi este fiul ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi. El s-a născut la 31 octombrie 1960 în Teheran și a părăsit țara înainte de Revoluția Islamică din 1979, când familia regală a fost înlăturată de la putere. După 1979 a trăit în exil în Statele Unite, unde și-a construit o viață departe de Iran, studiind și antrenându-se ca pilot și apoi obținând o diplomă în științe politice.

De mai multe decenii, Pahlavi este o voce împotriva regimului teocratic de la Teheran. El a pledat pentru o schimbare politică și un Iran democratic, cerând un referendum prin care poporul să aleagă forma de guvernare a țării. În timpul protestelor recente din Iran, numele și imaginea sa au apărut în scandările manifestanților, iar el a publicat mesaje în care a îndemnat la proteste pașnice și la implicarea societății civile.

Pahlavi a criticat conducerea actuală a Iranului și a făcut apel la forțele de securitate și la populație să sprijine schimbarea fără violență. Deși sprijinul său în interiorul Iranului a fost discutat și nu se știe cât este de larg, el a fost considerat de unii membri ai diasporei și opoziției ca o figură simbolică a opoziției iraniene.

