Donald Trump a spus cine ar trebui să conducă Iranul după terminarea războiului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar fi mai potrivit ca Iranul să fie condus de cineva din interiorul țării, și nu de Reza Pahlavi, fiul ultimului șah, după încheierea războiului dintre SUA, Israel și Iran. Trump a făcut aceste comentarii în cadrul întâlnirii cu cancelarul german Friedrich Merz, la Casa Albă.

„El (n.r. Pahlavi) pare o persoană foarte drăguță. Dar mi se pare că cineva din interior ar putea fi mai potrivit”, a afirmat Trump.

Trump a reiterat dorința ca liderul viitor al Iranului să fie o persoană moderată. „Am prefera să vedem pe cineva acolo care să readucă țara în mâinile oamenilor, și vom vedea ce se întâmplă”, a concluzionat el, citat de CNN.

Care ar fi cel mai rău scenariu pentru Iran, în viziunea lui Donald Trump

De asemenea, președintele a subliniat că cel mai rău scenariu ar fi ca Iranul să ajungă din nou sub conducerea unui lider asemănător fostului ayatollah Ali Khamenei.

„Cred că cel mai rău caz ar fi să facem asta și apoi să preia conducerea cineva care este la fel de rău ca persoana anterioară, nu-i așa? Asta s-ar putea întâmpla. Nu vrem să se întâmple asta”, a spus el.

Donald Trump îl exclude pe Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, s-a impus ca un reprezentant proeminent al opoziției iraniene din exil. Însă Trump a precizat că, deși „pare o persoană foarte drăguță”, este mai probabil ca „cineva care este acolo, care este popular, dacă există o astfel de persoană”, să fie o alegere mai bună.

„Unii oameni îl plac pe el, și nu ne-am gândit prea mult la asta”, a spus Trump. Președintele a menționat că administrația sa a luat în calcul mai mulți candidați pentru conducerea Iranului, dar unii dintre ei nu mai sunt în viață.

Donald Trump nu mai vrea să negocieze cu regimul din Iran. Președintele a declarat că regimul de la Teheran a încercat să reia discuțiile, dar el s-a opus pe motiv că „este prea târziu”.

Cine este Reza Pahlavi, fiul ultimului șal al Iranului

Reza Pahlavi este fiul ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi. El s-a născut la 31 octombrie 1960 în Teheran și a părăsit țara înainte de Revoluția Islamică din 1979, când familia regală a fost înlăturată de la putere. După 1979 a trăit în exil în Statele Unite, unde și-a construit o viață departe de Iran, studiind și antrenându-se ca pilot și apoi obținând o diplomă în științe politice.

De mai multe decenii, Pahlavi este o voce împotriva regimului teocratic de la Teheran. El a pledat pentru o schimbare politică și un Iran democratic, cerând un referendum prin care poporul să aleagă forma de guvernare a țării. În timpul protestelor recente din Iran, numele și imaginea sa au apărut în scandările manifestanților, iar el a publicat mesaje în care a îndemnat la proteste pașnice și la implicarea societății civile.

Pahlavi a criticat conducerea actuală a Iranului și a făcut apel la forțele de securitate și la populație să sprijine schimbarea fără violență. Deși sprijinul său în interiorul Iranului a fost discutat și nu se știe cât este de larg, el a fost considerat de unii membri ai diasporei și opoziției ca o figură simbolică a opoziției iraniene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Kader Keita de la Rapid a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului. Femeia e la Spitalul Floreasca în stare gravă
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Unica.ro
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Elle.ro
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Știri România 21:31
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Kader Keita de la Rapid a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului. Femeia e la Spitalul Floreasca în stare gravă
Știri România 19:46
Kader Keita de la Rapid a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului. Femeia e la Spitalul Floreasca în stare gravă
Parteneri
„La Cocoș” vrea să se extindă și în afara țării, după ce a fost preluat de proprietarul Lidl
Adevarul.ro
„La Cocoș” vrea să se extindă și în afara țării, după ce a fost preluat de proprietarul Lidl
Efectul Emil Gânj: revoltă în Mureș. Amenințările polițiștilor după ce nu și-au primit toate drepturile salariale pentru căutările-maraton: „N-ar fi de mirare să avem o serie de refuzuri”
Fanatik.ro
Efectul Emil Gânj: revoltă în Mureș. Amenințările polițiștilor după ce nu și-au primit toate drepturile salariale pentru căutările-maraton: „N-ar fi de mirare să avem o serie de refuzuri”
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Financiarul.ro
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Elle.ro
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

„Chefi la cuțite”, 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată”
Stiri Mondene 18:00
„Chefi la cuțite”, 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată”
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:57
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
ObservatorNews.ro
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
Mediafax.ro
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”
KanalD.ro
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”

Politic

Bugetul de stat pentru 2026: Ministerul Apărării primește cu 20% mai mulți bani decât anul trecut. Lista instituțiilor care încasează mai puțin
Politică 21:26
Bugetul de stat pentru 2026: Ministerul Apărării primește cu 20% mai mulți bani decât anul trecut. Lista instituțiilor care încasează mai puțin
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Politică 16:12
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Fotbalistul Rapidului a lovit o femeie și a plecat de la locul accidentului! Victima e la terapie intensivă
Fanatik.ro
Fotbalistul Rapidului a lovit o femeie și a plecat de la locul accidentului! Victima e la terapie intensivă
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului