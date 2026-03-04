Kader Keita a fost reținut pentru 24 de ore

Fotbalistul ivorian în vârstă de 25 de ani a fost implicat, marți dimineață, 3 martie, în jurul orei 05:50, într-un accident rutier pe strada Gherghiței din sectorul 2 al Capitalei. Mijlocașul rapidist a părăsit apoi locul accidentului. Victima a fost transportată la Spitalul de Urgență Floreasca cu multiple leziuni.

După aproximativ 12 ore de la accident, polițiștii Capitalei au reușit să îl găsească pe Kader Keita și l-au dus la secție. Fotbalistul a fost reținut de polițiști marți seară, pentru 24 de ore. Acesta va fi prezentat miercuri la Judecătoria Sectorului 2, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cum s-a produs accidentul

Urmează informații care vă pot afecta emoțional. Din imaginile publicate de Libertatea, obținute de pe o cameră de supraveghere din zonă, se vede cum jucătorul de la Rapid, aflat la volanul unui autoturism, nu a observat-o pe femeie, care se afla pe trecerea de pietoni.

Acesta nici nu a avut intenția de a frâna în dreptul trecerii de pietoni. Vehiculul condus de fotbalist a lovit-o în plin pe femeie, iar forța impactului a făcut ca aceasta să fie târâtă pe o distanță de câțiva metri.

Victima, care traversa regulamentar, nu a primit prioritate nici din partea șoferului unei dube care a trecut la doar câteva secunde înaintea lui Keita. Pe filmare poate fi observat și un martor, care mergea pe trotuar.

Clubul Rapid i-a cerut fotbalistului să colaboreze cu Poliția

Rapid București a transmis că „a luat la cunoștință informațiile apărute în spațiul public” și că „vorbim despre o investigație în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autoritățile competente”.

„Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare. Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației, iar clubul va monitoriza evoluția cazului și vom comunica public orice informație oficială relevantă”, a precizat clubul Rapid.