Incidentul a avut loc miercuri, 7 ianuarie, în jurul orei 15.00, pe High Street din Wealdstone, Harrow. Femeia a fost oprită de mai mulți polițiști și angajați ai consiliului local pentru încălcarea unui Ordin de Protecție a Spațiilor Publice (PSPO).

Ordinul interzice hrănirea păsărilor în zonele centrale ale orașului Harrow, relatează cotidianul londonez London Evening Standard.

Potrivit unei notificări înmânate femeii, aceasta ar fi fost surprinsă „aruncând pâine pe jos”. Ea a fost avertizată anterior de agenții de ordine, dar, conform autorităților, ar fi refuzat să respecte instrucțiunile acestora, ceea ce a dus la intervenția poliției.

🚨🇬🇧 Meanwhile in Harrow England earlier



“Shes getting arrested for feeding the pigeons”



This cant be real but it is - almost a Dozen officers arrest this Woman clearly non-threatening Lady.



Her crime?



She was feeding the birds on the High Street ‼️ pic.twitter.com/6hpftDtPpR — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 9, 2026

În imaginile video, femeia poate fi văzută înconjurată de polițiști și agenți ai consiliului local, vizibil tulburată. Polițiștii i-au percheziționat buzunarele, iar obiectele personale i-au fost confiscate temporar și puse într-o pungă de plastic. Cu toate acestea, bunurile i-au fost returnate ulterior.

Martorii oculari, printre care și un bărbat care a filmat scena, au pus sub semnul întrebării necesitatea încătușării femeii pentru un astfel de incident minor. Mai multe persoane aflate în apropiere și-au exprimat îngrijorarea cu privire la tratamentul aplicat femeii.

„În jurul orei 14.30, miercuri, 7 ianuarie, ofițerii au fost abordați de agenți ai consiliului local care se ocupau de un incident de comportament antisocial pe High Street, Wealdstone, Harrow.

O femeie, în jur de 40 de ani, a fost rugată în repetate rânduri să-și dezvăluie numele și adresa pentru a i se putea emite un aviz de penalizare fixă. După aproximativ 20 de minute de discuții cu ofițerii, aceasta a refuzat în mod repetat să furnizeze datele personale. A fost arestată sub suspiciunea de încălcare a Secțiunii 50 din Legea Reformei Poliției, care prevede obligația de a furniza numele și adresa la cererea poliției.

Datele sale au fost obținute ulterior, iar femeia a fost eliberată din custodia poliției și gestionată de agenții consiliului”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane.

Un alt caz similar a avut loc în București. Un bărbat a primit amendă de 6.500 de lei pentru că a hrănit porumbeii din Piața Drumul Taberei.





