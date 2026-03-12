Petrolier al SUA bombardat lângă Irak. Un marinar indian a murit

Petrolierul naviga sub pavilionul Insulele Marshall atunci când a fost lovit, miercuri, de o ambarcațiune explozivă descrisă de surse drept o „barcă sinucigașă” și atribuită Iran.

Iranians attacked a tanker linked to the U.S.



A video of the attack on the Safesea Vishnu tanker in the Persian Gulf has appeared on social media. As a result, one sailor was killed.



The tanker is owned by an American company and was sailing under the flag of the Marshall… pic.twitter.com/knwUN25ls3 — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026

Potrivit informațiilor furnizate de surse din domeniul maritim, un cetățean indian a fost ucis în atac, dar numele victimei nu a fost făcut public deocamdată.

UPDATE: 2 oil tankers are on fire after being attacked in the Persian Gulf off Iraq, according to Reuters. It's unclear who carried out the attack. pic.twitter.com/6pHBKn6zcv — BNO News Live (@BNODesk) March 11, 2026

Restul echipajului, 27 de persoane aflate la bord, au fost salvate și transportate în siguranță la Basra. Dintre aceștia, 15 marinari sunt cetățeni indieni.

Ambasada Indiei confirmă incidentul

Ambasada Indiei a confirmat joi moartea marinarului și a anunțat că ceilalți membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță.

25 people have been rescued from the American ship Safesea Vishnu.#LpgGasCrisisIndia pic.twitter.com/ZaXt47rlQm — mr. ᴩᴀᴛʜᴀᴋ (@mr_pathakshiv) March 12, 2026

Reprezentanții ambasadei au precizat că sunt în contact permanent cu autoritățile irakiene și cu marinarii salvați și că oferă „toată asistența posibilă”. Surse apropiate companiei care operează nava au declarat că firma este „devastată” de pierderea marinarului și au cerut guvernului indian să condamne ferm atacul și să ia măsuri pentru protejarea echipajelor din regiune.

Potrivit specialiștilor din domeniu, marinarii indieni reprezintă peste 15% din forța de muncă globală din transportul maritim, ceea ce înseamnă că orice atac asupra navelor comerciale din regiune poate avea consecințe directe asupra lor.

Conform datelor publice de navigație, petrolierul Safesea Vishnu oil tanker are o lungime de 228,6 metri și o lățime de 32,57 metri. Nava a fost construită în 2007 și are un tonaj brut de 42.010 tone, cu o capacitate de transport de aproximativ 73.976 de tone.

Preşedintele iranian are trei condiţii pentru încheierea războiului

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a prezentat miercuri seara trei condiţii pentru încheierea războiului, printre care „recunoaşterea drepturilor legitime ale Iranului, plata despăgubirilor şi garanţii internaţionale ferme împotriva agresiunilor viitoare”, relatează CNN.

A fost pentru prima dată când preşedintele a prezentat public condiţii specifice pentru încheierea conflictului. „Singura modalitate de a pune capăt acestui război – declanşat de regimul sionist şi de SUA – este recunoaşterea drepturilor legitime ale Iranului, plata despăgubirilor şi garanţii internaţionale ferme împotriva agresiunilor viitoare”, a declarat el într-o postare pe X.

Talking to leaders of Russia and Pakistan, I reaffirmed Irans commitment to peace in the region. The only way to end this war—ignited by the Zionist regime & US—is recognizing Irans legitimate rights, payment of reparations, and firm int'l guarantees against future aggression. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 11, 2026

În timp ce Iranul continua să riposteze împotriva ţintelor economice şi militare din regiune, preşedintele Masoud Pezeshkian a declarat că a discutat cu liderii Rusiei şi Pakistanului pentru a reafirma „angajamentul Iranului faţă de pace”.

Reamintim că, sâmbătă, 28 februarie, SUA şi Israelul au lovit ţinte din Iran, concentrându-se asupra infrastructurii de rachete balistice şi a resurselor navale, iar liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis împreună cu mai mulţi înalţi oficiali.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE