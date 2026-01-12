Schioarea a relatat că a ales să facă o coborâre scurtă într-o zi cu risc scăzut, indicat de serviciul de prevenire a avalanșelor.

„Împărtășesc videoclipul pur și simplu pentru a explica ce s-a întâmplat. Este un loc foarte cunoscut pentru mine. Anul acesta am coborât de 7 sau 8 ori. Și, din ultimele 5 zile, astăzi era a treia oară. Serviciul de prevenire a avalanșelor (BPA) indica risc 1–2. Erau urme proaspete făcute chiar astăzi.

În această dimineață m-am trezit într-o stare… puțin confuză, capul cam în nori, destul de obosită și nu aveam chef să fac o activitate lungă și complexă. Așa că am ales să fac o tură scurtă, doar pentru a ajunge în vârf și apoi să mă întorc acasă.

Toate acestea au adunat mai mulți factori care m-au făcut să cred că era sigur. Și aici intervine ceea ce se numește capcană euristică (nu aveam idee despre concept, mulțumesc @lorelei_th pentru explicație!), un bias mental care te face să simplifici realitatea și să supraevaluezi siguranța, când, obiectiv, riscul există: loc cunoscut, risc presupus scăzut, repetări recente, obiectiv mic. Nu înseamnă că aceste condiții erau sigure, ci că păreau sigure.

Dar e bine să ne amintim că riscul 0 pur și simplu nu există. Astăzi s-a terminat doar cu un șoc și o lecție bună la nivel personal”, a spus aceasta pe pagina de Instagram.

Situată în inima Munților Pirinei, Andorra este una dintre cele mai vechi și mai mici țări nu doar din Europa, ci și din lume. Însă, cu toate acestea, se află în topul preferinţelor pasionaţilor de sporturi montane, fie acestea de iarnă sau de vară.

Andorra este vizitată an de an de peste zece milioane de turişti de pretutindeni, fermecați fiind de peisajele muntoase spectaculoase cu vaste parcuri naturale și zeci de pârtii de schi.

Cu o istorie bogată, dar relativ puțin cunoscută dincolo de granițe, Andorra este un mic colț de rai pe Pământ, o destinație turistică fascinantă pentru toți cei care doresc să-i exploreze frumusețile naturale, istoria și tradițiile vechi de sute de ani.

