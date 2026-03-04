Momentul în care un submarin american distruge o fregată iraniană

Un submarin american a scufundat fregata iraniană Dena în Oceanul Indian pe 3 martie, potrivit ministrului Apărării Pete Hegseth. Incidentul, observat de marina sri-lankeză, marchează prima utilizare a unei torpile americane din Al Doilea Război Mondial, relatează AFP.

Momentul a fost surprins, iar videoclipul a fost publicat de Pentagon și distribuit în mediul online de autoritățile americane. În filmare se vede cum fregata iraniană este lovită de sub apă și aruncată în aer, iar imediat după fregata este învăluită de un nor dens de fum.

Statele Unite au folosit prima torpilă după Al Doilea Război Mondial

Ministrul Apărării din SUA a confirmat atacul și a precizat că a fost prima dată din Al Doilea Război Mondial când SUA folosesc o torpilă pentru a distruge o navă inamică.

„Ieri, în Oceanul Indian (…) un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care credea că este în siguranță în apele internaționale. În schimb, a fost scufundată de o torpilă”, a declarat Hegseth.

SUA și Israel pregătesc o nouă ofensivă împotriva Iranului

În timpul aceleiași conferințe de presă, șeful Pentagonului a anunțat intenția SUA și a Israelului de a obține „control complet asupra spațiului aerian iranian” în câteva zile.

„Sosesc tot mai multe forțe”, a afirmat Hegseth, menționând că atacurile coordonate asupra Iranului sunt abia la început. Potrivit Al Jazeera, oficialul a promis intensificarea loviturilor aeriene, susținute de utilizarea bombelor gravitaționale de precizie.

Generalul american Dan Caine a detaliat principalele obiective: distrugerea sistemului de rachete balistice al Teheranului și a flotei marinei iraniene, pentru a preveni refacerea capacităților militare ale Iranului. Aceste acțiuni vin în contextul în care Washingtonul se concentrează pe stoparea programului nuclear iranian.

În cadrul conferinței, Hegseth a descris Israelul ca fiind un „partener loial” și „o putere cu abilități de neegalat”. Colaborarea cu Tel Aviv-ul a fost caracterizată drept „o gură de aer proaspăt” în contextul conflictului cu Iranul.

