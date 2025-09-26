„Astăzi, în sensul giratoriu, era să lovesc doi tineri pe trotinetă care au intrat brusc în fața mea, pe carosabil ud. Nu aveau cască, nici echipament reflectorizant. Din fericire am reușit să frânez la timp, dar putea fi o tragedie”, a scris șoferul care a publicat filmarea pe grupul de Facebook INFO TRAFIC BIHOR & ORADEA, potrivit bihon.ro.

Incidentul s-a petrecut în zona Parcului Barcăului din Oradea, iar în imaginile video se vede cum doi copii, urcați pe o singură trotinetă, au intrat în fața mașinii, iar ceilalți doi erau în spatele lor.

Șoferul a făcut apoi un apel către părinți: „Vă rog, vorbiți cu copiii voștri despre regulile de circulație și siguranță. O clipă de neatenție poate costa o viață”. Nu este primul incident de acest fel în Oradea. Pe 22 septembrie, pe strada Primăriei, doi tineri urcați pe singură trotinetă au circulat pe contrasens, au pierdut controlul vehiculului și au căzut pe asfalt. Incidentul a fost de asemenea filmat, iar poliția îi caută acum pentru identificare. Amintim că, pe 21 septembrie, un copil de 13 ani a murit la spital după ce a căzut cu o trotinetă electrică pe 2 septembrie. Băiatul a suferit un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii, iar starea lui s-a înrăutăţit la spital.

