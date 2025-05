Nor de fum portocaliu și negru, resturi împrăștiate pe un kilometru

Momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, iar imaginile arată forța uriașă a suflului.

Massive explosion at Shandong Youdao Chemical plant in Gaomi of Shandong province, China 🇨🇳 (27.05.2025) pic.twitter.com/DYrjicWzwe — Disaster News (@Top_Disaster) May 27, 2025

Explozia s-a produs puțin înainte de prânz și a ridicat pe cer nori groși de fum portocaliu și negru, vizibili de la mare distanță. Suflul deflagrației a aruncat resturi pe o distanță de peste un kilometru, iar ferestrele mai multor clădiri din apropiere au fost sparte. O amplă operațiune de salvare a fost lansată imediat după incident.

Localnicii, speriați de un posibil pericol toxic

Miercuri dimineața, locuitorii din zonă evaluau pagubele și urmăreau direcția vântului, temându-se de un posibil pericol toxic. Deși din instalația avariată se ridică în continuare fum negru și gri, autoritățile locale nu au făcut publice rezultatele testelor privind calitatea aerului.

A massive explosion occurred at Shandong Youdao Chemical Co., Ltd., located in Gaomi city, Shandong province, China, around noon today.



The chemical company, a Himile Group subsidiary, is the world's largest chlorpyrifos producer, with an annual output of about 11,000 tons. pic.twitter.com/mUTKQG0ogs — Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) May 27, 2025

Recomandări Piedone primește 158.000 de euro pentru condamnarea anulată din Dosarul Colectiv. Instanța: „Suma este suficientă în raport cu cei care și-au îngropat copiii”

Yu Qianming, un fermier de 69 de ani, care locuiește în apropiere, a declarat pentru agenția Reuters că acoperișul casei i-a fost avariat, iar ferestrele au fost sparte de suflul exploziei. Bărbatul a precizat că el și soția lui se simt în siguranță în locuință cât timp vântul bate dinspre nord, însă, ca măsură de precauție, și-au trimis nepotul în altă parte.

A deadly explosion hit a workshop at Youdao Chemical in Gaomi, Shandong Province at 11:57am on May 27. As of 7:25pm, 5 people were confirmed dead, 6 missing, and 19 slightly injured. #China #ChemicalExplosion pic.twitter.com/LNAwxzSkx6 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 27, 2025

Conform site-ului companiei, uzina Shandong Youdao Chemical a fost înființată în august 2019, în parcul chimic Gaomi Renhe. Fabrica dezvoltă și produce componente chimice folosite în industria pesticidelor și a medicamentelor. Aici lucrează peste 300 de persoane, iar suprafața totală a amplasamentului este de peste 47 de hectare.

Urmărește-ne pe Google News