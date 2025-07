Un videoclip difuzat recent contrazice afirmațiile armatei israeliene potrivit cărora operațiunea sa din Iran a vizat doar situri militare și nucleare. Conform videoclipului, prima rachetă a distrus ultimele trei etaje ale unei clădiri care găzduiește o bancă și o organizație islamică. A doua rachetă a lovit vehicule blocate în trafic, le-a aruncat în aer și a provocat un crater imens.

Atacul, efectuat în cartierul Tajrish, din nordul Teheranului, s-a soldat cu moartea a 17 civili, printre care un copil de 3 ani, un băiat de 16 ani, o femeie însărcinată și un ilustrator cunoscut pe plan local, Saleh Bairami, ucis în timp ce aștepta la semafor. Alte 46 de persoane au fost rănite.

THREAD: There have been questions about this video published by Iranian media today, which shows a deadly Israeli strikes on Tehran’s Tajrish district on 15 June, with claims that the video is AI-generated and fake.



But the video is real and can be corroborated. Here’s why. pic.twitter.com/gE8xCmxjaT