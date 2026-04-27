Giovanni Battista Guadagnini (23 iunie 1711 – 18 septembrie 1786) a fost un lutier italian, considerat unul dintre cei mai buni meșteri de instrumente cu coarde din istorie. Familia Guadagnini era cunoscută pentru viorile, chitarele și mandolinele sale.

Un eveniment neobișnuit petrecut în timpul unui concert al orchestrei Sinfonia Lahti, săptămâna trecută, a stârnit o dezbatere aprinsă despre valoarea și fragilitatea viorilor de colecție.

Instrument Guadagnani evaluat la câteva milioane de euro

Incidentul s-a petrecut atunci când dirijorul Matthew Halls a lovit accidental vioara violonistei Elina Vähälä, un instrument evaluat la câteva milioane de euro, în timpul unei interpretări live.

Ulterior, vioara a fost reparată cu succes de Jarkko Niemi, un lutier și restaurator de instrumente din Helsinki.

„A fost un eveniment excepțional chiar și pentru mine”, a declarat Niemi, care activează în domeniu de peste 20 de ani și este specializat în restaurarea viorilor de mare valoare.

Ce face o vioară să valoreze milioane?

Viorile de colecție, mai ales cele create de maeștri italieni precum Stradivarius, Guarneri sau Amati în secolul al XVIII-lea, pot ajunge la prețuri de ordinul milioanelor sau chiar zecilor de milioane de euro.

Sunt obiecte rare de artă, asemenea picturilor celebre. Un nume renumit și o istorie bogată pot crește substanțial valoarea unui instrument – lutierul Jarkko Niemi

Materialele utilizate contribuie, de asemenea, la valoarea unei viori. Viorile tradiționale sunt realizate din lemn de molid pentru față, arțar pentru corp și gât, iar tastiera este din abanos. „Lemnul vechi are o rezonanță excepțională” adaugă lutierul nordic.

Istoria unui instrument este un alt factor determinant: „O vioară folosită de muzicieni de elită capătă o viață proprie. Dacă un instrument nu este folosit, își pierde treptat calitățile acustice, dar unul utilizat constant rămâne activ și vibrant”.

Viorile de valoare în Finlanda

Deși Finlanda nu este recunoscută ca un centru istoric al lutierilor, țara surprinde prin numărul mare de viori valoroase aflate în posesia unor fundații, bănci sau chiar investitori privați.

„În Finlanda există mai multe viori vechi și valoroase decât s-ar crede, unele datând chiar din secolul al XVII-lea. Este imposibil de spus câte anume sunt în total”, menționează specialistul finlandez

În ultimii ani, investitorii privați au început să cumpere astfel de instrumente, oferindu-le apoi muzicienilor pentru a fi utilizate. Este o modalitate excelentă de a sprijini muzica clasică, mai ales într-o perioadă de reduceri ale finanțărilor publice.

„Investitorii pot astfel să-și protejeze capitalul și, în același timp, să sprijine tinerii talentați”, a declarat Niemi.

Riscurile unui accident

Accidentele pot avea consecințe grave pentru o vioară de colecție. „O crăpătură la baza viorii, de exemplu, poate reduce valoarea acesteia cu până la 50%”, avertizează Niemi.

Vioara Elinei Vähälä, un instrument rar fabricat de Giovanni Battista Guadagnini în secolul al XVIII-lea, a scăpat însă cu bine din incident.

Am reparat o fisură minoră, iar sunetul și calitatea viorii au rămas intacte. A avut un noroc incredibil“, a mai spus lutierul.

Vähälä a împărtășit experiența reparației și pe contul său de Instagram.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE