Potrivit imaginilor publicate de publicația South China Morning Post (SCMP), totul s-a petrecut în câteva secunde.

Animalele nu au mai ascultat de dresori, au ieșit pe o ușă a cuștii lăsată neasigurată, apropiindu-se amenințător de publicul îngrozit.

Membrii publicului pot fi văzuți fugind de la fața locului, unii purtându-și copiii în brațe.

Un leu a fost recapturat înainte de a putea părăsi cortul, dar celălalt a ieșit prin mulțime și a ajuns în parcarea circului. Clipul îl arată pe leu netulburat de zarva pe care a provocat-o.

Din fericire, personalul a reușit să captureze al doilea leu înainte de a avea loc un accident.

Un spectator, prezent cu copilul la circ, a declarat pentru SCMP că incidentul s-a petrecut la un spectacol matinal.

Reprezentanții circului nu au comentat situația, dar presa locală a spus că reprezentațiile au fost suspendate.

Two lions suddenly escaped from their enclosure during a circus performance in central China. pic.twitter.com/A8miPkhkKl