Au înotat până la mal

Ca prin minune, atât pilotul, cât şi pompierul au reuşit să iasă din elicopter şi să înoate până la mal.

Duminică, un elicopter s-a prăbușit în lacul Rosporden, în Finistère, în timp ce era trimis să stingă un incendiu izbucnit într-o locuință. Pilotul aproviziona cu apă când „Bambi Bucket”, pe care trebuia să o umple cu 1.000 de litri de apă, a lovit suprafața, iar partea din spate a aeronavei a început să se scufunde ușor. În câteva secunde, elicopterul s-a prăbușit în lac, cu cele două persoane la bord.

Evident șocați de prăbușirea bruscă, pilotul elicopterului și ofițerul pompier care era cu el au reușit să înoate până la mal. Ei au fost transportați la spital după ce au primit îngrijiri medicale la fața locului. Echipa de salvare l-a luat la bord și pe mecanicul de la compania care închiria elicopterul, care era prezent la marginea iazului în momentul prăbușirii. Cei trei bărbați sunt teferi și au putut părăsi spitalul duminică seara.

Ce s-a întâmplat duminică?

Este încă prea devreme pentru a ști ce a dus la prăbușirea avionului. Prefectura Finistère îl numește „accident de zbor”. Ceea ce putem spune, potrivit 20 Minutes, este că duminică seara condițiile meteorologice au fost favorabile. Nu a bătut vântul, iar soarele strălucea puternic pe cerul din Finistère, făcând ca apa lacului să arate ca o oglindă. Ce l-a împiedicat pe pilot? „O anchetă va stabili cauzele acestui accident”, au declarat reprezentanții Prefecturii.

Spre seară, elicopterul a fost trimis la un incendiu care amenința o casă din zona Rosporden. Înainte însă de asta, elicopterul Héliberté fusese deja chemat la un incendiu de vegetație în Beuzec-Cap-Sizun.

Un total de 27 de pompieri au fost parașutați, reușind să stingă focul. Deocamdată, nu se știe dacă același pilot a fost de serviciu toată ziua.

„Totul s-a întâmplat în mai puțin de zece secunde”, a spus David, un tânăr care a fost martor la scenă. „S-a aplecat mult prea jos, cobora repede. Am crezut că o să explodeze, că o să se facă bucăți. Odată ce s-a răsturnat, se mișca în toate direcțiile. Este prima dată în viața mea când văd un elicopter prăbușindu-se.”

În această vară, zeci de pompieri români au ajuns în sudul Franței pentru a ajuta la stingerea incendiilor de pădure.

„A fost o adevărată plăcere să ne fiți alături în aceste 15 zile. Ne exprimăm aprecierea pentru tot ceea ce sunteți și ceea ce știți să faceți. Suntem recunoscători pentru cunoștințele și experiența pe care le-ați împărtășit cu noi pe parcursul acestei perioade. Am avut ocazia să participăm la misiuni de stingere a incendiilor în două departamente, lucru care a demonstrat solidaritatea europeană”, a declarat colonelul Eric Belgioino, director al Departamentului Pyrénées-Orientales.

Militari români, misiuni în Franța, Spania și Grecia

În perioada petrecută în Franța, echipa românilor a participat activ la stingerea incendiilor de vegetație și protejarea locuințelor amenințate.

Totodată, pompierii români au fost trimiși în Galicia, Spania, să lupte împotriva incendiilor de vegetație. Potrivit IGSU, 51 de pompieri din modulul specializat în stingerea incendiilor de pădure au plecat joiaa trecută, de pe Baza 90 de Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”.

De asemenea, la mijlocul lunii august, un nou contingent de 40 de pompieri români a sosit în Grecia pentru a sprijini eforturile de combatere a incendiilor de vegetație. Aceștia vor înlocui echipa care a activat în zonele din estul Atenei.







