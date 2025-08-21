Sursă video: Facebook/Departamentul pentru Situații de Urgență

„Transportul echipei de intervenție se realizează cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, pe cale aeriană, cu o aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române. Pompierii români vor acționa în regiunea Galicia, în apropierea provinciei Ourense”, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență într-o postare pe Facebook.

Întrucât incendiile de vegetație au făcut ravagii pe teritoriul spaniol, a fost activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Echipe specializate din Franța, Germania, Cehia și Slovacia se alătură intervenției. Pompierii români vor lupta împotriva flăcărilor alături de o echipă similară din Finlanda.

„Misiune ușoară, dragi colegi și să vă întoarceți cu bine acasă!”, se mai arată în postarea IGSU.

Amintim că incendiile de vegetație au asediat Europa, după ce maximele au depășit iar 40 de grade Celsius. Pompierii din Spania, Portugalia, Grecia, Turcia și Muntenegru luptă cu flăcările în condiții de temperaturi extreme, iar oamenii sunt disperați.

Mai mult, un român în vârstă de aproximativ 55 de ani a murit în incendiile de pădure din zona Tres Cantos, lângă Madrid, unde lucra la un centru hipic distrus de flăcări.

Recent, un nou contingent de 40 de pompieri români a ajuns în Grecia pentru a sprijini eforturile de combatere a incendiilor de vegetație.



