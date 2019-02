Elicopterul, un MI-8, transporta trupe etiopiene de la Kadugli în Sudan spre Abye, o regiune bogată în petrol şi contestată de la independenţa Sudanului de Sud în 2011, potrivit Agerpres.

„Zece pasageri au fost răniţi, dintre care trei sunt în stare critică”, a transmis, duminică, ONU, fără a dezvălui naţionalitatea victimelor.

Forţa interimară de securitate a Naţiunilor Unite pentru Abye a transmis că investighează acest incident. Etiopia este singura ţară care contribuie la operațiunea ONU ce numără aproximativ 4.500 de soldaţi.

Consiliul de Securitate al ONU a avertizat că situaţia din Abiye şi de-a lungul frontierei dintre Sudan şi Sudanul de Sud „continuă să reprezinte o ameninţare gravă la adresa păcii internaţionale”, cerând ambelor ţări să facă progrese concrete în demarcarea şi supravegherea frontierei.

Avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

UNISFA helicopter crash in UN Compound in Abyei,Sudan while landing. 4 passengers reportedly killed in incident pic.twitter.com/JZpZrLqetv

— CGTN Africa (@cgtnafrica) 9 februarie 2019