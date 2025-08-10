Curentul electric trece prin exteriorul autoturismului

Dacă un fulger lovește o mașină, în majoritatea cazurilor, ocupanții vor fi în siguranță. Asta datorită „cuștii Faraday”, formată de caroseria metalică a mașinii. Aceasta acționează ca un conductor electric, permițând curentului electric să treacă prin exteriorul mașinii și în pământ, fără a afecta interiorul.

Ce se întâmplă când un fulger lovește o mașină

Curentul electric trece prin exteriorul metalic: Caroseria metalică a mașinii conduce electricitatea în jurul ocupanților și o descarcă în pământ prin anvelope.

Caroseria metalică a mașinii conduce electricitatea în jurul ocupanților și o descarcă în pământ prin anvelope. Anvelopele joacă un rol minor: Deși se credea anterior că anvelopele de cauciuc izolează mașina, contribuția lor la protecție este minimă. Protecția principală vine de la cușca Faraday formată de caroserie.

Deși se credea anterior că anvelopele de cauciuc izolează mașina, contribuția lor la protecție este minimă. Protecția principală vine de la cușca Faraday formată de caroserie. Posibile daune mașinii: Fulgerul poate provoca daune sistemului electric al mașinii, poate topi mici părți metalice sau poate sparge geamurile. Anvelopele pot fi, de asemenea, afectate.

Fulgerul poate provoca daune sistemului electric al mașinii, poate topi mici părți metalice sau poate sparge geamurile. Anvelopele pot fi, de asemenea, afectate. Risc minim pentru ocupanți: Atâta timp cât ocupanții nu ating părți metalice conectate la exteriorul mașinii, sunt în general în siguranță

Atâta timp cât ocupanții nu ating părți metalice conectate la exteriorul mașinii, sunt în general în siguranță

Cum se formează fulgerul

Fulgerul este un arc electric luminos care rezultă în urma unui proces de descărcare electrică în nori, din cauza unei diferențe de potențial electrostatic. Fulgerul are loc în natură între norii încărcați cu diferite sarcini electrice.

Curenții de aer din nori și particulele de gheață și de apă pe care aceștia îi conțin, formează, prin frecare, spații cu încărcătură ionica electrostatică negativă și pozitivă.

În mod normal stratul superior al norului este încărcat pozitiv, iar stratul inferior este încărcat negativ. Zona dintre cele două straturi care sunt încărcate diferit este la o înălțime mare, acolo unde temperatura variază într -10 și -15 grade Celsius. Și, de aici, picăturile de apă din nor se transformă în cristale de gheață.



Ce să faci în timpul unei furtuni

Trage pe dreapta: O prește mașina într-un loc sigur, departe de copaci sau obiecte înalte.

prește mașina într-un loc sigur, departe de copaci sau obiecte înalte. Rămâi în mașină: Nu ieși din mașină în timpul furtunii.

Nu ieși din mașină în timpul furtunii. Nu atinge părți metalice: Evită să atingi părți metalice ale mașinii, cum ar fi uși, volan sau schimbătorul de viteze.

Evită să atingi părți metalice ale mașinii, cum ar fi uși, volan sau schimbătorul de viteze. Așteaptă până trece furtuna: Rămâi în mașină până când furtuna se îndepărtează și este sigur să ieși.

Deși mașina oferă o protecție bună împotriva fulgerelor, nu este o garanție absolută. Există cazuri rare în care ocupanții au fost răniți, de obicei din cauza contactului cu părți metalice sau a șocului exploziei. Cel mai sigur loc în timpul unei furtuni cu fulgere este într-o clădire solidă.

