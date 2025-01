This is an example of bad karma in action.



A russian Buk-M3 air defense system was designed to destroy aerial vehicles. Then, it invaded Ukraine. Afterwards, a Ukrainian UAV destroyed the system.



📹: 3rd Assault Brigade pic.twitter.com/PAbAuYRawA — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 31, 2025

Buk-M3 este cea mai nouă versiune care face parte din grupul de sisteme Buk din epoca sovietică. Acesta este un sistem cu rază medie de acțiune care poate intercepta ținte aeriene, inclusiv rachete balistice tactice, la o distanță de până la 65 de kilometri.

Sistemul BUK este format dintr-un centru de comandă mobil cu radar (TELAR -Transporter Erector Launcher And Radar), atașat sau independent, și trei lansatoare. O rachetă BUK cântărește între 500 și 700 de kilograme, atinge o viteză de 3 – 4 mach.

Costul unei unități de acest tip de armament este estimat la circa 500 milioane de euro, potrivit The Guardian.

Forțele ucrainene au mai distrus distrus un sistem rusesc de apărare antiaeriană rusesc Buk-M3 pe 21 octombrie 2024, a informat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Ukrainian operators found and destroyed a Russian BUK-M3 system using a small drone and a grenade. pic.twitter.com/qupB2sWi7O — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 21, 2024

