Femeia, care are haine vizibile, a fost lovită de Citroenul C3 Flair condus de Thomas Freeman, în Coventry. Biciclista experimentată se învârtește la 360 de grade prin aer înainte de a se izbi de asfalt.

Poliția din West Midlands a lansat filmarea, cu acordul victimei, pentru a „evidenția responsabilitatea pe care o au șoferii față de utilizatorii vulnerabili ai drumurilor”.

„A fost o dovadă îngrozitoare de conducere neglijentă”, a declarat sergentul Jordan Keen, de la unitatea de investigații în trafic.

„Este o biciclistă cu experiență și membră a unui club de ciclism local, din filmare reiese clar maniera neglijentă de a conduce a lui Freeman”, a adăugat acesta.

„Sper ca șoferii care văd această filmare să fie mai responsabili față de bicicliști și de pietoni”, a adăugat oficialul.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

