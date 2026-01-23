O veste cutremurătoare a zguduit spațiul public din Slovacia, după ce influencerița Mónika Jákliová, fosta soție a luptătorului MMA Gábor Boráros, și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier produs miercuri dimineață, în sudul țării.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, mașina de lux în care se afla, un Maybach, a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de copacii de pe marginea unui drum național. Impactul a fost devastator, iar autoturismul a fost cuprins de flăcări la scurt timp după coliziune, potrivit diva.aktuality.sk.

Echipajele de urgență au intervenit rapid la fața locului, însă imaginile găsite de salvatori au fost dramatice. Conform declarațiilor oferite de Hodosi Tibor, comandantul unităților de intervenție ale pompierilor din district, în urma impactului mașina s-a rupt în mai multe bucăți și a ars aproape în totalitate.

„În urma coliziunii, autoturismul s-a rupt în mai multe bucăți, a fost complet distrus, apoi a luat foc”, a declarat acesta.

Salvatorii au găsit-o pe Mónika Jákliová în stare extrem de gravă. Potrivit pompierilor, corpul șoferiței se afla în afara vehiculului în momentul sosirii echipajelor. „Au tras-o de lângă mașină și au încercat să o resusciteze”, a mai precizat Hodosi Tibor. În ciuda eforturilor disperate ale medicilor, rănile suferite s-au dovedit incompatibile cu viața, iar decesul a fost declarat la scurt timp, puțin înainte de ora 6:00, ora locală, la spitalul din Dunajská Streda, unde fusese transportată de urgență.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Cine a fost Mónika Jákliová

Mónika Jákliová avea doar 31 de ani și era o figură cunoscută în spațiul public din Slovacia. Model de fitness, influencer și fostă vedetă de televiziune, aceasta devenise populară în urma aparițiilor în reality show-uri și prin activitatea sa intensă pe rețelele de socializare, unde împărtășea frecvent momente din viața personală și profesională.

Pentru o perioadă, a format un cuplu cu luptătorul MMA Gábor Boráros, alături de care a apărut în mai multe producții TV. Cei doi au împreună o fetiță, Zora, în vârstă de trei ani.

După aflarea veștii tragice, Gábor Boráros a transmis un mesaj scurt și emoționant pe rețelele de socializare, cerând discreție și respect pentru familie în aceste momente extrem de dificile. Numeroase persoane publice, colegi și fani au reacționat la rândul lor, trimițând mesaje de condoleanțe și exprimându-și șocul în fața dispariției premature a influenceriței.

Moartea fulgerătoare a lui Mónika Jákliová lasă în urmă o familie îndurerată și o comunitate online profund marcată de pierderea unei tinere care părea să aibă întreaga viață înainte.

