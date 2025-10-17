„Avem o întâlnire planificată pentru mâine (vineri – n.r.) cu preşedintele Trump şi ne bazăm pe impulsul de a reduce terorismul şi războiul, care a funcţionat în Orientul Mijlociu, pentru a contribui şi la încheierea războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, a transmis Zelenski, postând totodată imagini pe X de la sosirea sa în Statele Unite.

Already in Washington.



Today, I am having meetings with representatives of defense companies – producers of powerful weapons that can definitely strengthen our protection. In particular, we will discuss additional supplies of air defense systems. I will also meet today with… pic.twitter.com/MRFmPARkq1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025

Zelenski consideră că „limbajul forţei şi al dreptăţii va funcţiona cu siguranţă şi în cazul Rusiei”. „Putin nu este cu siguranţă mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”, a subliniat el.

Volodimir Zelenski afirmă că liderul de la Kremlin se teme de rachetele Tomahawk

Șeful statului ucrainean nu s-a referit direct la planul lui Donald Trump de a avea noi discuţii directe cu liderul rus Vladimir Putin, dar a comentat că este clar că, „după ce a auzit de rachetele Tomahawk, Moscova se grăbeşte să reia dialogul”.

„Nu trebuie să existe altă variantă decât pacea şi securitatea garantată în mod fiabil – şi este esenţial să protejăm oamenii de loviturile şi atacurile ruseşti cât mai curând posibil. Mulţumesc tuturor celor care ajută!”, a afirmat el.

Recomandări Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Volodimir Zelenski a confirmat că a programat întâlniri în Statele Unite cu reprezentanţi ai companiilor din industria de apărare. Sunt „producători de arme puternice care pot întări cu siguranţă apărarea” Ucrainei, inclusiv cu sisteme de apărare aeriană care să protejeze infrastructura energetică, a precizat el.

„Mă voi întâlni cu reprezentanţi ai companiilor energetice americane. Acum, în timp ce Rusia pariază pe teroare împotriva sectorului nostru energetic şi efectuează lovituri zilnice, noi lucrăm pentru a asigura rezistenţa Ucrainei”, a conchis președintele ucrainean.

Donald Trump și Vladimir Putin au convenit să se întâlnească la Budapesta

Donald Trump și Vladimir Putin au purtat o nouă discuție telefonică și au convenit să se întâlnească în următoarele două săptămâni la Budapesta, capitala Ungariei. Liderul republican de la Casa ALbă și-a reiterat dorința de a „pune capăt acestui război «fără glorie» dintre Rusia și Ucraina”.

Summitul programat la Budapesta va fi precedat de o reuniune a consilierilor de rang înalt, prevăzută să aibă loc săptămâna viitoare. Delegația americană va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio, care deține și funcția de consilier pentru securitate națională.

În ceea ce privește înarmarea Ucrainei cu rachete Tomahawk, Trump s-a arătat foarte prudent. „Nu putem epuiza rezervele propriei noastre țări. Și noi avem nevoie de ele, deci nu știu ce putem face”, a declarat președintele american cu o zi înainte de întâlnire cu omologul său ucrainean.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE