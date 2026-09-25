O nouă scumpire la benzină, vineri, 25 septembrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj, Iași, Timișoara și Constanța

Benzina s-a mai scumpit, vineri, 25 septembrie 2026, la trei lanțuri mari de alimentare din București și sare de 10 lei litrul la majoritatea pompelor.

Prețul a crescut cu 6 bani per litru, astfel că benzina ajunge la 10,05 lei. Singura stație din Capitală unde carburantul se găsește sub 10 lei este Petrom, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, vineri, 25 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină benzină costă astăzi 9,99 de lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Socar, carburantul este 9,99 de lei/l, la două stații din București. Acesta este minimumul, însă Socar vinde azi benzina și cu 10,04 lei/l, ca în ziua precedentă.

Rompetrol afișează la benzină un preț de 10,05 lei/l, același de joi.

OMV a scumpit carburantul vineri, 25 septembrie 2026, și îl vinde cu 10,05 lei/l, de la 9,99 de lei/l, minimumul de ieri (o creștere cu 0,06 lei).

Și stațiile MOL au mărit costul la 10,05 lei/l, de la 9,99 de lei/l, menținut din 16 septembrie (o majorare cu 0,06 lei).

De asemenea, Lukoil aduce carburantul la 10,05 lei/l, de la 9,99 de lei/l, preț constant din 17 septembrie (o scumpire cu 0,06 lei).

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca, la prețul de 9,93 de lei/l, preț constant de vineri. La Timișoara, carburantul se vinde cu 9,97 de lei/l, la fel ca ieri. În Iași, benzina costă 9,99 de lei/l, de la 9,93, cost neschimbat din 16 septembrie (o creștere cu 0,06 lei). În București și Constanța, ea se vinde cu 9,99 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Cât costă motorina în București, vineri, 25 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,91 de lei/litru, la fel ca miercuri, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează același preț de 10,91 de lei/l la o stație din București, la fel ca marți, însă la altele, carburantul ajunge la 10,94 de lei/l, la fel ca ieri.

Rompetrol menține constant prețul la 10,97 de lei/l, la fel ca marți.

Și OMV vinde motorina standard vineri, 25 septembrie 2026, cu 10,97 de lei/l, preț constant de marți.

La stațiile MOL, de asemenea, se menține trendul prețului de 10,97 de lei/l, la fel ca miercuri.

La Lukoil, motorina standard costă 10,99 de lei/litru, preț menținut de marți.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină costă 10,88 de lei/litru, preț constant de marți, și se găsește la Timișoara. În Cluj, costă 10,89 de lei/litru, la fel ca miercuri. În București, Iași și Constanța, carburantul se vinde cu 10,91 de lei/litru, preț neschimbat de miercuri.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 15 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în septembrie, în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 25 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă astăzi 9,87 de lei/l, la fel ca marți, și se găsește la stația Dacma din Lungulețu, strada Principală (DN7), nr. 172, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină este 10,70 de lei/l, de la 10,67 de lei/l (o scumpire cu 0,03 lei), preț care stagna de marți, și este afișată la stația CellyRo din Pitești, DN 65 B KM 3+800, județul Argeș.