Prin propunerea legislativă se dorește schimbarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în ceea ce privește actualul sistem de rambursare parțială a accizei pentru motorina utilizată în agricultură, considerat ineficient din cauza procedurilor complexe, care obligă fermierii să suporte inițial costurile integrale.

Ce este Motorina Agricolă Marcată și cum se recunoaște

„În prezent, fermierii trebuie să plătească integral combustibilul, inclusiv acciza, apoi să urmeze un proces birocratic pentru rambursarea unei părți din sumă”, au explicat inițiatorii proiectului.

Noua inițiativă prevede ca avantajul fiscal să fie acordat direct la momentul achiziției, eliminând necesitatea cererilor și a documentației justificative. Astfel, fermierii nu vor mai trebui să aștepte rambursarea sumelor prin proceduri administrative îndelungate.

O noutate introdusă de proiect este conceptul de „Motorină Agricolă Marcată”, un combustibil destinat exclusiv activităților agricole, identificat prin coloranți și markeri fiscali speciali.

„Utilizarea unui sistem de marcare fiscală distinctă permite separarea clară a combustibilului destinat agriculturii de cel utilizat în alte activități economice și facilitează controlul eficient al utilizării facilității fiscale”, se arată în documentul citat.

Criterii după care se cumpără motorină fără acciză

Beneficiarii vor putea cumpăra motorină fără acciză, în funcție de criterii obiective, precum:

suprafețele agricole exploatate

tipurile de culturi

normele de consum

numărul de animale.

Sistemul propus urmează modele similare aplicate deja în alte state membre ale Uniunii Europene, unde astfel de practici au simplificat accesul fermierilor la resurse esențiale pentru activitatea lor.

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