Tehnologia care reduce consumul sub 3,3 litri la 100 km

Un exemplu concret al acestei tendințe este parteneriatul dintre Horse Powertrain și Repsol, care dezvoltă un motor hibrid inovator, HORSE H12 Concept. Acesta se remarcă printr-un consum redus de combustibil de sub 3,3 litri la 100 km și o eficiență termică impresionantă de 44,2%, ceea ce îl plasează peste majoritatea motoarelor pe benzină existente. Cu astfel de inovații, durata de viață a motoarelor cu ardere internă poate fi prelungită semnificativ.

HORSE H12 este rezultatul unei colaborări între Renault, Geely și Aramco. Dezvoltat parțial în Spania, în centrele din Valladolid și Madrid, motorul se bazează pe platforma HR12 utilizată anterior de alianța Renault-Nissan. Îmbunătățirile aduse includ un raport de compresie de 17:1, un sistem avansat de recirculare a gazelor de eșapament, un turbocompresor optimizat și un sistem de aprindere cu energie ridicată. De asemenea, transmisia hibridă a fost perfecționată pentru a asigura o gestionare eficientă a energiei, completată de lubrifianți speciali care reduc frecarea.

Un alt aspect notabil al acestui concept este posibilitatea utilizării combustibililor regenerabili, ceea ce contribuie semnificativ la reducerea emisiilor și la protejarea mediului. Într-un context în care 97% dintre vehiculele aflate în circulație sunt încă echipate cu motoare termice, astfel de tehnologii reprezintă o soluție imediată pentru a diminua impactul asupra mediului, oferind o alternativă viabilă până la tranziția completă către mobilitatea electrică.

Întârzieri în tranziția la vehicule electrice

Deși vehiculele electrice câștigă teren, adoptarea lor la scară largă se desfășoară mai lent decât se anticipa. Costurile ridicate și infrastructura insuficient dezvoltată rămân bariere importante pentru mulți consumatori. În aceste condiții, motoarele cu ardere internă, mai ales cele care funcționează pe combustibili regenerabili, continuă să fie o soluție de tranziție necesară și relevantă.

În timp ce viitorul este, fără îndoială, electric, dezvoltarea de tehnologii mai eficiente pentru motoarele termice ar putea juca un rol esențial în reducerea emisiilor și în asigurarea unui transport accesibil pentru milioane de oameni în anii ce urmează.

O Dacia Duster modificată în Spania a reușit un consum de aproximativ 3,3 litri/100 km, o valoare greu de imaginat pentru un SUV de familie. Secretul nu este o magie de condus economic, ci un motor hibrid experimental Horse H12 Concept, dezvoltat împreună cu Repsol, și un combustibil regenerabil numit Nexa 95.

Consumul trecut în broșură nu spune mereu adevărul. Diferențele dintre cifrele oficiale și cele din viața reală pot fi semnificative, iar unele mașini considerate „economice” consumă, de fapt, mult mai mult. Testele independente arată însă clar: există modele care își respectă promisiunile și altele care dezamăgesc.

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