Grupul are o capitalizare de piață de aproximativ 3 miliarde de dolari.

Expansiunea globală a Mr. DIY

Mr. DIY, unul dintre cei mai mari retaileri de articole pentru casă și stil de viață din Asia, operează peste 3.500 de magazine în 15 țări.

Compania și-a consolidat prezența în Turcia și Spania, unde numărul magazinelor a crescut semnificativ în ultimii ani.

În Turcia, rețeaua a ajuns de la 30 la 78 de puncte de vânzare, iar în Spania, de la 15 la 24 de locații.

Fondată în Kuala Lumpur în 2005, Mr. DIY a făcut pasul către comerțul electronic în 2018, lansând un magazin online.

În 2020, compania a devenit listată pe bursa Bursa Malaysia, marcând un moment important în evoluția sa.

Expansiunea internațională a debutat în 2021, cu primul magazin în Turcia, iar în 2024 retailerul a anunțat planuri de extindere în România și Bulgaria.

Magazinul din Malaysia, strategie pentru România

„În România, misiunea noastră este de a aduce cumpărături inteligente, convenabile și la un raport calitate-preț avantajos comunităților locale. Magazinele noastre oferă o gamă largă de peste 18.000 de produse din categorii cheie, cum ar fi hardware, articole de uz casnic, electrice, papetărie, articole sportive, jucării, cadouri, accesorii auto și multe altele. Ne propunem să le facem viața de zi cu zi mai ușoară clienților noștri cu soluții practice la prețuri accesibile”, se arată în anunțul Mr. DIY pentru recrutarea angajaților.

Mr. DIY România investește în construirea unei echipe dinamice și orientate spre client.

Compania oferă salarii competitive, cu poziții precum Store Manager remunerate cu un salariu net de 6.500 – 7.500 lei pe lună.

„Apreciem oamenii care iau inițiativă, se bucură de mediile de retail dinamice și doresc să-și dezvolte cariera cu un brand internațional”, se precizează în anunțurile de recrutare.

Planuri de dezvoltare

Pentru anul fiscal 2026, Mr. DIY urmărește să deschidă până la 155 de puncte de vânzare, ajustându-și strategia pentru un ritm de expansiune mai disciplinat decât cel estimat inițial, de 190 magazine.

Retailerul își concentrează eforturile pe formatul Mr. DIY, care integrează mai multe mărci sub același acoperiș, generând vânzări mai mari per magazin.

Pe lângă cele 1.000 de magazine din Malaysia, Mr. DIY operează în alte piețe internaționale, precum Thailanda, Indonezia, Polonia, Filipine, India, Africa de Sud, Singapore, Brunei, Cambodgia, Hong Kong și Vietnam.

În 2024, retailerul și-a extins operațiunile în Africa, deschizând primul magazin în Africa de Sud.

Cu o estimare de venituri de 1,1 miliarde de dolari pentru 2025, Mr. DIY continuă să își îmbunătățească strategia de expansiune, adaptându-se la cerințele piețelor locale și internaționale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE