Din primele informații, victima, parte a echipei de igienizare, a fost prinsă de o instalație aflată în mișcare, suferind răni fatale. „Ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei”, au declarat surse oficiale.

Conducerea companiei a ajuns imediat la locul incidentului și colaborează cu autoritățile. Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea și organele de cercetare penală investighează cazul. Abatorul desfășura operațiunile conform procedurilor standard de igienizare.

Autoritățile urmează să stabilească dacă au fost respectate normele de siguranță în muncă. Vom reveni cu detalii pe măsură ce ancheta avansează.

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